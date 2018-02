Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta live score (23^ giornata, oggi 4 febbraio)

Risultati Serie A: classifica aggiornata e la diretta live score delle partite di oggi 4 febbraio 2018 nella 23^ giornata di campionato. Si parte con Verona-Roma.

Il campionato della Serie A torna protagonista assoluto anche in questa domenica 4 febbraio 2018 con la 23^ giornata della stagione: dopo i due gustosi anticipi del sabato ovvero Sampdoria-Torino e Inter-Crotone, ecco che si scenderà di nuovo in campo. Vediamo quindi subito quali saranno gli appuntamenti odierni, ricordato che in seguito alla recente scomparsa di Azeglio Vicini, su tutti i campi si osserverà un minuto di silenzio in memoria dell’ex tecnico della nazionale italiana di calcio. Questa domenica dedicata al 23^ turno sarà inaugurata dal lunch match atteso alle ore 12.30 al Bentegodi tra Verona e Roma, mentre saranno ben 5 gli incontri previsti nel pomeriggio. Alle ore 15.00 ecco che quindi avranno inizio le sfide Atalanta-Chievo, Bologna-Fiorentina, Cagliari-Spal, Juventus -Sassuolo e Udinese-Milan. A chiudere la giornata dedicata al grande calcio della Serie A la partita tra Benevento e Napoli attesa alle ore 20.45: domani invece si chiuderà il turno con il posticipo Lazio-Genoa, atteso alle ore 20.45 all’Olimpico.

RISULTATI ANTICIPI SERIE A: PASSO FALSO DELL'INTER

SAMPDORIA TORINO 1-1. Il campionato di calcio di serie A ha oramai effettuato il suo giro di boa, il Napoli ne è uscito trionfando come campione d'inverno, il mercato di gennaio, mercato di riparazione, è stato soporifero e avaro di trattative di un certo rilievo. La quarta giornata propone così ancora diversi temi nelle diverse zone della classifica e i due anticipi di questa giornata hanno decretato due diversi verdetti. Il primo di questa accoppiata del sabato è stato un duello ad armi pari tra Sampdoria e Torino nella quale la Doria padrona di casa ha cercato di confermare la sua ottima ascesa nella posizione delle squadre candidate ad un posto in Europa League, ma il Torino di Mazzarri, dopo due vittorie ed un pareggio, sette gol segnati ed uno subito, nonostante una vera latitanza dal mercato di riparazione, ha insidiato Marassi pronto a disputare il rush finale del campionato alla ricerca del suo posto in Europa League tra contestazioni della tifoseria e una dirigenza invece che ha confermato la sua priorità rivolta soprattutto ai bilancio. Nella disfida tra Carioti (alcuni tifosi del Toro li chiamano i 'Cairoboy') e i contestatori del loro Presidente, il Toro è sceso a Marassi con un undici nel quale si rivedono alcuni infortunati di lusso.

La partita è stata lottata sin dalle prime battute: la Sampdoria ha onorato il fattore campo ma il Toro, ben messo in campo da Mazzarri, è sceso determinato a Marassi, consapevole che, nonostante non sia questo l'ultimo appello per la zona Europa, la tifoseria chiedeva risposte alla squadra. E' l'undicesimo quando il tabellino si smuove: dopo una precedente azione pericolosissima da parte di Iago Falque, goleador granata del campionato, smorzata dalla gran parata di Murru, è la Sampdoria a portarsi in vantaggio su punizione. Sirigu ci prova ma, ingannato da Burdisso che si abbassa in barriera, non arriva alla palla. Il Toro non accusa il colpo ed inizia a macinare gioco con grinta e carattere e solo dopo quindici minuti arriva il pareggio,

Il solito Falque scende in velocità sulla sua fascia, appoggia al centro una palla insidiosa che arriva tra i piedi di Acquah, il suo tiro deviato da Ferrari insacca il portiere blucerchiato. Protagonista nel bene e nel male, lo stesso Acquah, già ammonito, allo scadere del primo tempo vede il rosso e torna negli spogliatoi decretando un secondo tempo in salita per la sua squadra. Così non sarà e, sulla scia di un primo tempo in cui Falque e Niang hanno creato più occasioni per raddoppiare, la ripresa ha ancora i colori granata con diverse opportunità di raddoppio non concretizzate, soprattutto dal 'Gallo' Belotti subentrato al posto di Niang. Non è il suo anno ed anche in queste occasioni, palle che solo pochi mesi fa erano il marchio di fabbrica del goleador, quest'anno non vedono la rete. Sirigu nl finale vola come un airone salvando il risultato in uno dei pochi momenti lucidi dei padroni di casa. La Nazionale è alla sua portata deve solo continuare così.

Pareggio giusto? Mazzarri non è della stessa idea, per Giampaolo il punto è prezioso con questo Toro di fronte. Espulso l'allenatore del Torino nel finale per proteste.

INTER CROTONE 1-1. Nel secondo anticipo di giornata l'Inter e il Crotone si sono affrontati a San Siro senza esclusione di colpi, almeno negli intenti. Se i padroni di casa necessitavano di una grande prestazione, possibilmente con goleade vista la posizione dei calabresi, per fuggire da un momento di stallo dopo un avvio di campionato da record, il Crotone ha invece imposto la sua voglia di esserci in un campionato che li vede quasi esclusi dai giochi della salvezza, seppure il ricordo della scalata finale verso la permanenza in A dell'anno scorso, agli ordini però del mister Nicola, caratterizza l'orgoglio di una squadra che ha comunque un gioco. In effetti la partita doveva essere il rilancio di Spalletti nel suo campo, ma alla fine il pareggio rilancia il Crotone con orgoglio. Nonostante il gol di Eder al 25esimo e diverse occasioni per i nerazzurri, il Crotone reagisce e trova il pareggio con l'ottimo Barberis al 15esimo del secondo tempo. Il pareggio è giusto nonostante l'Inter cerchi più volte la vittoria ma l'allenatore del Crotone, un eroe di san Siro, Walter Zenga, tornando nel suo stadio ritrova la sua personalità anche come mister ed esce dal campo piangendo. La sua vittoria personale è ai danni di una buona Inter ma poco concreta, molte azioni e poca sostanza davanti alla rete difesa dal coraggioso Cordaz. Eder attivo in avanti, Perisic le prova tutte ma alla fine la tenuta a centrocampo dei calabresi determina un pareggio giusto, contestato dai tifosi nonostante la zona Champions per ora non sia minacciata dalle squadre alle spalle.

IL DUELLO AI VERICI

Anche alla vigilia della 23^ giornata del campionato e pur con ben due anticipi del turno già disputati, rimane vivissimo il duello al vertice della classifica della Serie A tra Napoli e Juventus. Gi azzurri di Sarri continuano a tenere testa alla Vecchia Signora e non solo e si presenteranno questa sera al Ciro Vigorito vantando ben 57 punti ottenuti finora (una sola la sconfitta finora rimediata dai campani). Distanti appena di una lunghezza i bianconeri di Allegri, che invece come abbiamo visto saranno impegnati con il Sassuolo solo alle ore 15.00. Obbiettivo della Juventus quindi oggi contro la compagine neroverde sarà vincere e ottenere quei tre punti che potrebbe regalare l’illusione momentanea della prima posizione in classifica, e soprattutto la certezza di rimanere sempre attaccati ai campani. Dall’altra parte ovviamente il Napoli non dovrà fallire contro gli stregoni, ma secondo il pronostico i fan della squadra partenopea non hanno davvero nulla di cui preoccuparsi, specie dopo il grande ritorno al gol anche del loro bomber di riferimento Dries Mertens.

LA LOTTA PER L'EUROPA

Oltre al duello che sta animando i piani più alti della classifica della Serie A, va anche notato che pure alle spalle di Napoli e Juventus la battaglia è più viva che mai. Giunti infatti alla 23^ giornata e quindi alla quarta del girone di ritorno, sono parecchie le candidate per ottenere un posto per Europa e ogni match quindi pare valere ben più dei soliti tre punti messi in palio. Benché la classifica al momento non sia del tutto veritiera (dovremo attendere la chiusura della giornata), vediamo subito che Lazio, Inter, Roma e Sampdoria stanno lottando per prendersi un posto che che regali la Champions League o l’Europa League nella prossima stagione, senza dimenticare che alle loro spalle non sono pochi i club che potrebbe regalare qualche sorpresa. Atalanta, Milan, Udinese e Torino alla fine non sono poi così distanti, specie se si considera i bei risultati raccolti negli ultimi appuntamenti.

RISULTATI SERIE A 23^ GIORNATA

Ore 12.30 Verona-Roma

Ore 15.00 Atalanta-Chievo

Ore 15.00 Bologna-Fiorentina

Ore 15.00 Cagliari-Spal

Ore 15.00 Juventus-Sassuolo

Ore 15.00 Udinese-Milan

Ore 20.45 Benevento Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 57

Juvenus 56

Lazio 46

Inter 45

Roma 41

Sampdoria 38

Milan 34

Torino, Atalanta 33

Udinese 32

Fiorentina 28

Bologna 27

Chievo 22

Sassuolo 22

Genoa 21

Cagliari 21

Crotone 20

Spal 17

Verona 16

Benevento 7

