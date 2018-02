Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, C (24^ giornata)

Risultati Serie C, classifica aggiornata e diretta gol live score: per la 24^ giornata di campionato oggi domenica 4 febbraio sono protagonisti il girone A e il girone C

04 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

La 24^ giornata del campionato di Serie C 2017-2018 oggi ci regalerà una domenica come sempre ricchissima di partite ed emozioni. Saranno infatti protagonisti il girone A e il girone C, che in questi mesi sono i due gruppi che stanno giocando appunto di domenica, lasciando il sabato al girone B. Andiamo allora a ricordare tutti gli incontri che si giocano oggi. Nel girone A, dopo l’anticipo Lucchese-Arezzo di venerdì sera, si parte alle ore 14:30 con Alessandria-Siena, Arzachena-Piacenza, Carrarese-Monza, Gavorrano-Prato, Giana-Viterbese, Pistoiese-Livorno e Pontedera-Olbia, mentre alle ore 18:30 si disputerà Pisa-Cuneo e il turno di riposo tocca alla Pro Piacenza; nel girone C invece alle ore 14:30 si giocano Akragas-Casertana, Lecce-Catanzaro e Reggina-Racing Fondi, alle ore 16:30 avremo Cosenza-Siracusa, Fidelis Andria-Catania, Francavilla-Rende, Juve Stabia-Paganese e Sicula Leonzio-Bisceglie, mentre la chiusura sarà alle ore 20:30 con Matera-Monopoli e riposa il Trapani.

SERIE C, GIRONE A: SITUAZIONE E CLASSIFICA

Concentriamo adesso la nostra attenzione sul girone A. Domenica scorsa il Livorno ha perso in casa contro l’Alessandria, tornata definitivamente protagonista e rivale che sarà pericoloso per tutti in ottica playoff. Tuttavia i labronici restano saldamente al primo posto, perché nessuno ha approfittato del passo falso della capolista: il Siena ha pareggiato in casa con il fanalino di coda Gavorrano e resta dunque staccato di sei lunghezze dal Livorno, mentre Viterbese e Pisa hanno pareggiato lo scontro diretto fra la terza e la quarta e restano staccate dalla capolista Livorno rispettivamente di nove e dieci lunghezze. Insomma, tre pareggi delle inseguitrici (soprattutto quello del Siena) hanno di fatto annullato l’effetto della caduta della prima in classifica. Oggi il Livorno potrebbe di nuovo allungare, anche perché l’Alessandria stavolta tocca al Siena…

SERIE C, GIRONE C: SITUAZIONE E CLASSIFICA

Il girone C vive invece del duello al vertice fra due big come Lecce e Catania, due squadre che nel recente passato hanno calcato pure il palcoscenico della Serie A. I giallorossi salentini sono primi con 49 punti in classifica, seguiti dai siciliani a quota 45: si prospetta una volata a due, anche perché per il terzo posto dobbiamo scendere a quota 40 punti, dove troviamo un Trapani che per di più oggi riposa e potrebbe dunque trovarsi stasera ancora più lontano dal vertice. Oggi il Lecce gioca in casa contro il Catanzaro, mentre il Catania dovrà fare visita alla Fidelis Andria: due sfide non impossibili, anche se la trasferta potrebbe creare qualche problema in più agli etnei, che d’altro canto non possono permettersi di perdere altro terreno dalla capolista. Attenzione dunque a quello che succederà oggi pomeriggio, perché potremmo registrare interessanti novità.

RISULTATI SERIE C, 24^ GIORNATA GIRONE A

Lucchese-Arezzo (giocatavenerdì sera)

Ore 14:30

Alessandria-Siena

Arzachena-Piacenza

Carrarese-Monza

Gavorrano-Prato

Giana-Viterbese

Pistoiese-Livorno

Pontedera-Olbia

Ore 18:30

Pisa-Cuneo

Riposa; Pro Piacenza

CLASSIFICA SERIE C

Livorno 50

Siena 44

Viterbese 41

Pisa 40

Giana, Monza 33

Olbia 31

Alessandria* 30

Pistoiese*, Carrarese, Piacenza 29

Arezzo (-1) 28

Arzachena 27

Lucchese 25

Pro Piacenza, Pontedera 24

Cuneo 21

Gavorrano*, Prato* 14

24^ GIORNATA GIRONE C SERIE C

Ore 14:30

Akragas-Casertana

Lecce-Catanzaro

Reggina-Racing Fondi

Ore 16:30

Cosenza-Siracusa

Fidelis Andria-Catania

Francavilla-Rende

Juve Stabia-Paganese

Sicula Leonzio-Bisceglie

Ore 20:30

Matera-Monopoli

Riposa: Trapani

CLASSIFICA

Lecce 49

Catania 45

Trapani 40

Siracusa 35

Rende 34

Matera (-1), Cosenza 33

Francavilla, Monopoli 30

Juve Stabia* 29

Catanzaro (-1) 28

Bisceglie* 27

Reggina 25

Sicula Leonzio* 23

Fidelis Andria (-1), Fondi 22

Casertana* 21

Paganese 19

Akragas (-3) 10

