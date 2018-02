Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate, live score partite. Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I

Risultati Serie D: classifiche aggiornate e live score delle partite del nove gironi in campo oggi domenica 4 febbraio 2018. Occhi puntatai sul big match Altamura-Potenza.

04 febbraio 2018 Michela Colombo

Anche in questa domenica 4 febbraio 2018 i riflettori sono tutti puntati sul campionato della serie D che torna in campo oggi pomeriggio a partire dalle ore 14.30 con tutti i suoi nove gironi di cui è composto. Proprio oggi infatti i gruppi A, B, e D vivranno la loro 25^ giornata del campionato regolare mentre gli altri raggruppamenti disputeranno solo il 22^ turno. Come è facile immaginare anche in questa occasione risulta quasi impossibile andare a vedere nel dettaglio partita per partita di ogni girone: ma rimane sempre molto interessante vedere che cosa sta succedendo nei vari gruppi, almeno ai piani alti delle loro classifiche. Non dobbiamo infatti dimenticare che ormai mancano sempre meno appuntamenti alla chiusura della stagione regolare e in tanti gruppi la lotta per un posto ai play off promozione sta diventando serratissima.

OCCHIO AL RIMINI

Partendo proprio dal gruppo A ecco che abbiamo notare il tentativo di fuga del Gozzano che ora con 56 punti a bilancio vanta in distacco di ben 5 punti dal Como, primo rivale dopo i quattro successi ottenuti nelle ultime 5 giornate di campionato. Più combattuta invece la situazione ai piani alti della graduatoria del girone B: qui infatti Rezzato e Pro Paria continuano a dare battaglia avendo a separarli solo una lunghezza. Da ricordare però che se i bustocchi oggi se la vedranno con il Crema dopo un turno di riposo, i capolista avranno vita più dura con la Virtus Bergamo questo pomeriggio. Nel gruppo C invece andrà ancora in scena la battaglia a distane tra Arzignanochiamoo e Virtus Verona per il ruolo di prima avversaria della capolista Campodarsego, che invece vanta ben 4 punti su entrambe. Nel raggruppamento D invece vediamo che il Rimini, nonostante il pari rimediato contro il Forlì nel turno precedente, non ha affatto da temere. Il primo avversario dei romagnoli rimane infatti il Fiorenzuola che però ha ancora da recuperare 7 lunghezze e oggi se la vedrà con il Castelvetro.

CHI IN VETTA?

Nel girone E invece occorre parlare del grande passo in avanti fatto dall’Unione Sanremo ora capolista con ben 45 punti e ben 4 di vantaggio sia sulla Real Forte Querceta che al Ponsacco, prime rivali nella graduatoria. Simile la situazione del Matelica: la squadra marchigiana rimane salda alla prima piazza della graduatoria del gruppo F con ben 53 punti a bilancio e una nuova striscia di risultati che fa ben sperare anche in vista della partita in casa del Monticelli in programma questo pomeriggio. Chi rimane saldo in vetta anche alla vigilia di questa intensa domenica dedicata alla serie D è pure il Rieti, in testa nella graduatoria del raggruppamento G. Qui il club granata registra infatti ben 52 punti ottenuti in 21 match disputati e pure un vantaggio di 6 agili lunghezze sul primo concorrente ovvero l’Albalonga. Classifica alla mano ha ben poco da temere pure il Potenza, sempre primo in classifica per il girone H: il club però avrà fare molta attenzione nello scontro diretto con l’Altamura, terza forza del gruppo. Chiudiamo quindi ricordando che nel raggruppamento I la prima posizione della classifica è sempre del Troina, che pure ha trovato di recente qualche risulta negativo che ne ha parzialmente compromesso il vantaggio in lista alle sue spalle: servirà quindi un nuovo successo oggi con il Roccella.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

Girone A

Bra-Cstellazzo

Calcio Derhona-Varese

Como-Caronnese

Folgore Caratese-Borgosesia

Gozzano-Chieri

Inveruno-Casale

Olginatese-Seregno

Oltrepovoghera-Borgaro

Pro Sesto-Arconatese

Varesina-Pavia

1. Gozzano 24 18 2 4 43:17 56 2. Como 24 16 3 5 34:18 51 3. Caronnese 24 14 8 2 42:17 50 4. Pro Sesto 24 13 5 6 44:25 44 5. Chieri 24 11 9 4 39:23 42 6. Folgore Caratese 24 11 6 7 35:24 39 7. Bra 24 10 7 7 33:29 37 8. Inveruno 24 9 7 8 28:31 34 9. Borgosesia 24 8 7 9 25:25 31 10. Pavia 24 8 6 10 37:38 30 11. OltrepoVoghera 24 7 8 9 25:32 29 12. Borgaro 24 7 8 9 23:30 29 13. Olginatese 24 6 10 8 21:24 28 14. Varese 24 6 9 9 31:34 27 15. Varesina 24 6 8 10 18:28 26 16. Casale 24 4 11 9 25:31 23 17. Arconatese 24 6 5 13 18:34 23 18. Seregno 24 2 13 9 23:36 19 19. Calcio Derthona 24 3 7 14 13:35 16 20. Castellazzo 24 3 5 16 20:46 14

Girone B

Caravaggio-Lecco

Ciserano-Ciliverghe Mazzano

Crema-Pro Patria

Dro-Grumellese

Lumezzane-Darfo Boario

Milano C-Trento

Pontisola-Calcio Romanese

Scanzorosciate-Levico Terme

V Bergamo-Rezzato

1. Rezzato 23 15 4 4 48:23 49 2. Pro Patria 22 14 6 2 35:15 48 3. Darfo Boario 23 13 5 5 37:18 44 4. Pontisola 23 13 5 5 46:32 44 5. Pergolettese 23 12 7 4 36:26 43 6. Virtus Bergamo 23 12 3 8 31:23 39 7. Lecco 23 10 6 7 28:23 36 8. Levico Terme 23 9 7 7 30:24 34 9. Caravaggio 23 9 5 9 28:32 32 10. Milano City 22 7 8 7 30:25 29 11. Ciliverghe Mazzano 23 8 5 10 30:29 29 12. Crema 23 8 5 10 28:29 29 13. Lumezzane 23 8 4 11 25:32 28 14. Trento 23 8 3 12 24:40 27 15. Scanzorosciate 22 6 4 12 22:34 22 16. Ciserano 23 3 10 10 25:37 19 17. Grumellese 22 5 3 14 21:35 18 18. Dro 23 3 8 12 20:43 17 19. Calcio Romanese 22 2 4 16 19:43 10

Girone C

Abano-Mantova

Ambrosiana-Feltre

Belluno-Calvi Noale

Cjarlins Muzane-Este

Clodiense-Adriese

Delta Rovigo-Tamai

Legnago Salus-Liventina

Montebelluna-Arzignanochiampo

V Verona-Campodarsego

1. Campodarsego 21 15 3 3 49:29 48 2. ArzignanoChiampo 21 13 5 3 46:23 44 3. Virtus Verona 21 13 5 3 41:24 44 4. Mantova 21 11 4 6 40:29 37 5. Este 21 11 4 6 31:20 37 6. Feltre 21 9 5 7 34:32 32 7. Belluno 21 9 4 8 39:33 31 8. Delta Rovigo 21 9 4 8 33:32 31 9. Adriese 21 8 5 8 28:20 29 10. Tamai 21 6 7 8 34:35 25 11. Legnago Salus 21 6 6 9 27:32 24 12. Clodiense 21 5 8 8 29:41 23 13. Cjarlins Muzane 21 4 10 7 29:30 22 14. Ambrosiana 21 6 4 11 32:43 22 15. Liventina 21 4 7 10 23:36 19 16. Montebelluna 21 4 6 11 22:32 18 17. Calvi Noale 21 4 5 12 17:39 17 18. Abano 21 4 4 13 21:45 16

Girone D

Correggese-Forlì

Fiorenzuola-Castelvetro

Imolese-Colligiana

Mezzolara-Lentigione

Montevarchi C-Sangiovannese

Pianese-Tuttocuoio

Rimini-Sasso Marconi

Romagna C-Vigor Carpaneto

Trestina-Sammaurese

Vivi Altotevere-Villabiagio

1. Rimini 24 15 7 2 41:24 52 2. Fiorenzuola 24 12 9 3 34:16 45 3. Imolese 24 13 4 7 42:27 43 4. Villabiagio 24 13 4 7 36:26 43 5. Forlì 24 12 6 6 36:27 42 6. Sangiovannese 24 11 6 7 26:24 39 7. Lentigione 24 10 8 6 28:19 38 8. Romagna Centro 24 9 8 7 28:22 35 9. Montevarchi Calcio 24 10 5 9 30:25 35 10. Sammaurese 24 10 4 10 20:18 34 11. Pianese 24 6 11 7 30:24 29 12. Vigor Carpaneto 24 7 8 9 32:32 29 13. Sasso Marconi 24 6 9 9 23:33 27 14. Tuttocuoio 24 6 8 10 18:23 26 15. Trestina 24 7 5 12 24:38 26 16. Castelvetro 24 6 6 12 30:40 24 17. Correggese 24 5 7 12 22:34 22 18. Vivi Altotevere 24 5 7 12 26:42 22 19. Colligiana 24 6 3 15 17:39 21 20. Mezzolara 24 3 11 10 20:30 20

Girone E

Argentina-Lavagnese

Massese-Ponsacco

Real Forte querceta-Seravezza Pozzi

Rignanese-Finale

Savona-Ligorna

Scandicci-San Donato

Sestri Levante-Unione Sanremo

Valdiniievole Montecatini-Ghizvizzano Borgo

Viareggio-Albissola

Girone F

Agnonese-L'Aquila

Asd Francavilla-Campobasso

Fariano Cerreto-Recanatese

Jesina-Vastese

Monticelli-Matelica

Nerostellati Pratola-Avezzano

San Nicolò-Castelfidardo

Sangiustese-San Marino

Vis Pesaro-Asd Pineto C

1. Matelica 21 17 2 2 46:11 53 2. Vis Pesaro 21 14 2 5 37:21 44 3. Vastese 21 12 4 5 40:26 40 4. Avezzano 21 10 7 4 33:20 37 5. Castelfidardo 21 10 4 7 32:33 34 6. L'Aquila 21 9 6 6 32:22 33 7. Sangiustese 21 9 6 6 24:23 33 8. ASD Francavilla 20 9 5 6 30:20 32 9. San Marino 21 9 4 8 27:20 31 10. Campobasso 21 9 7 5 25:19 30 11. ASD Pineto Calcio 21 7 9 5 29:26 30 12. San Nicoló 21 6 4 11 20:30 22 13. Jesina 21 5 7 9 17:29 22 14. Agnonese 21 6 3 12 12:19 21 15. Recanatese 21 4 6 11 16:24 18 16. Fabriano Cerreto 21 4 2 15 17:40 14 17. Monticelli 20 1 10 9 12:26 13 18. Nerostellati Pratola 21 1 4 16 10:50 7

Girone G

Albalonga-Rieti

Anzio C-Trasetvere C

Aprilia-Monterosi

Flaminia-Ostia Mare

Late Dolce-Cassino

Lupa Roma-Lanusei

San Teodoro-Budoni

Sff Atletico-Nuoese

Tortolì-Latina

1. Rieti 21 16 4 1 56:18 52 2. Albalonga 21 14 4 3 42:18 46 3. SFF Atletico 21 12 6 3 50:24 42 4. Trastevere Calcio 21 11 5 5 40:30 38 5. Cassino 21 11 4 6 34:29 37 6. Latina 21 10 6 5 34:28 36 7. Ostia Mare 21 10 6 5 28:27 36 8. Aprilia 21 9 8 4 30:23 35 9. Budoni 21 8 3 10 22:22 27 10. Lupa Roma 21 7 7 7 27:30 27 11. Monterosi FC 21 7 5 9 29:29 26 12. Latte Dolce 21 7 4 10 25:29 25 13. Flaminia 21 5 6 10 22:31 21 14. Tortoli 21 4 4 13 23:38 16 15. Nuorese 21 4 4 13 13:28 16 16. Lanusei Calcio 21 4 3 14 23:42 15 17. Anzio Calcio 1924 21 3 5 13 17:47 14 18. San Teodoro 21 2 6 13 25:47 12

Girone H

Altamura-Potenza

Audace Cerignola-Manfredonia

Aversa-Turris

Frncavilla-Fulgor Molfetta

Nerostellati Frattese-Gravina

Picerno-Nardò

Pomigliano-Gragnano

San Severo-Taranto

Sarnese-Cavese

1. Potenza 21 16 4 1 59:20 52 2. Cavese 21 15 3 3 36:16 48 3. Altamura 21 14 2 5 37:21 44 4. Audace Cerignola 21 13 3 5 39:23 42 5. Taranto 21 13 2 6 32:23 41 6. Gravina 21 10 7 4 37:26 37 7. Picerno 21 10 6 5 31:17 36 8. Nardò 21 9 7 5 26:21 34 9. Pomigliano 21 6 7 8 30:29 25 10. Gragnano 21 6 6 9 21:27 24 11. Sarnese 21 5 8 8 28:33 23 12. Turris 21 6 6 9 21:30 20 13. San Severo 21 4 6 11 18:30 18 14. Francavilla 21 4 6 11 28:43 18 15. Aversa 21 2 8 11 15:33 14 16. Nerostellati Frattese 21 3 5 13 15:36 14 17. Manfredonia 21 2 8 11 24:45 12 18. Fulgor Molfetta 21 2 4 15 21:45 10

Girone I

Ebolitana-Nocerina

Igea Virtus-ela

Messina-Gelbison Cilento

Palazzolo-Isola Capo Rizzuto

Roccella-Troina

Sancataldese-Paceco

Us Palmese-Portici

Vesuvio Ercnalnese-Cittanovese

Vibonese-As Acireale

1. Troina 21 15 2 4 40:20 47 2. Vibonese 21 12 7 2 39:15 43 3. Igea Virtus 21 12 5 4 31:13 41 4. Nocerina 21 11 6 4 29:17 39 5. Vesuvio Ercolanese 21 10 6 5 30:18 36 6. Sancataldese 21 9 5 7 27:20 32 7. AS Acireale 21 9 5 7 30:31 32 8. Gelbison Cilento 21 7 9 5 21:21 30 9. Cittanovese 21 8 6 7 28:29 30 10. Gela 21 7 8 6 32:31 29 11. Messina 21 7 7 7 26:27 28 12. Portici 1906 21 7 3 11 21:28 24 13. Palazzolo 21 5 7 9 19:26 22 14. Roccella 21 6 4 11 19:28 22 15. US Palmese 21 7 6 8 30:36 21 16. Ebolitana 21 3 9 9 22:32 18 17. Isola Capo Rizzuto 21 1 5 15 9:33 8 18. Paceco 21 2 2 17 16:44 7

