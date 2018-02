Roma Juventus Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roma Juventus Primavera, campionato 1 (Foto LaPresse)

Roma Juventus Primavera, che sarà diretta dall’arbitro Vincenzo Valiante, è valida per la terza giornata di ritorno nel campionato Primavera 1 2017-2018: si gioca alle ore 10:00 di domenica 4 febbraio. Al Tre Fontane va in scena una partita molto interessante: possiamo definirla una classica nel campionato riservato agli Under 19, con tante sfide anche negli ultimi anni tra due dei settori giovanili più floridi in assoluto. In questo momento la Roma sta facendo decisamente meglio: si trova al terzo posto in classifica con 29 punti - insieme al Milan - ma ha ancora una partita da recuperare (lo farà mercoledì) e dunque potenzialmente accorcerebbe le distanze rispetto alle due posizioni che portano alla qualificazione diretta alla fase finale. La Juventus punta ai playoff, ma deve stare attenta: è settima con 26 punti e non si può permettere passi falsi. Il problema per i bianconeri è che dopo una bella rimonta i risultati di inizio 2018 non sono stati all’altezza della situazione, e dunque ora bisogna riprendere quota per evitare di fallire l’obiettivo minimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Juventus Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: questa partita del Tre Fontane sarà dunque un appuntamento per tutti, perchè questa emittente è disponibile in chiaro al numero 60 del vostro televisore. Ci sarà anche la possibilità di assistere alla partita in mobilità, visto che Sportitalia garantisce un servizio di diretta streaming video sul sito www.sportitalia.com, raggiungibile da dispositivi come PC, tablet e smartphone senza dover pagare costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Una delle chiavi della partita potrebbe risiedere nella maggiore stanchezza della Roma: la Primavera giallorossa infatti ha giocato tanto negli ultimi giorni, dovendo affrontare tra il 24 gennaio e oggi una partita di campionato e le due della semifinale di Coppa Italia. Mercoledì ci sarà il recupero contro il Torino, che è lo stesso avversario di coppa: i granata si sono qualificati vincendo 2-1 in casa, e dunque oltre al contraccolpo fisico per Alberto De Rossi e i suoi ragazzi potrebbe esserci anche quello psicologico. Il momento in campionato resta comunque positivo: cinque vittorie e tre pareggi nelle ultime otto, la Roma non perde da metà novembre. Arriva invece dalla sconfitta interna contro il Genoa la Juventus, che ha iniziato male il 2018: appena un punto in tre partite, rischiando di vanificare quanto di buono fatto nella seconda metà dell’autunno. Dopo aver vinto una sola volta nelle prime sette giornate, con appena 6 punti conquistati, la Primavera di Alessandro Dal Canto si era ripresa fino a vincere sei partite su sette (19 punti) riproponendosi non solo in zona playoff ma anche sperando in uno dei primi due posti. Invece la sconfitta contro l’Atalanta ha riaperto vecchie ferite; le prossime tre partite che i bianconeri giocheranno sono molto difficili e sarà necessario tirar fuori personalità e talento, perchè in un girone unico come questo proseguire la stagione dopo il girone non è affatto scontato.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS PRIMAVERA

Alberto De Rossi deve pensare al turnover; non avrà probabilmente a disposizione Antonucci che è ormai aggregato alla prima squadra e allora può riproporre Meadows come esterno destro del tridente, spostando Keba Coly dall’altra parte e destinando il solito Zan Celar al centro dello schieramento offensivo. A centrocampo possibile riposo per Riccardi: dovrebbe invece giocare Valeau, che si gioca il posto con uno tra Pezzella e Petruccelli mentre Masangu sembra poter andare verso la conferma come playmaker davanti alla difesa. La linea arretrata prevede Andrea Romagnoli tra i pali; Bouah e Trusescu dovrebbero essere i due terzini, al centro probabile che Ciavattini faccia coppia con Cargnelutti che era squalificato in Coppa Italia. La Juventus ha ritrovato il portiere Loria; davanti a lui Anzolin prenderà il posto di Zanandrea (ancora due giornate di squalifica) con Delli Carri e Vogliacco a completare lo schieramento. A centrocampo solito ballottaggio tra Kameraj e Rafael Fonseca per la fascia destra, a sinistra ci sarà invece Tripaldelli; Di Pardo e Muratore favoriti come mediani davanti alla difesa, mentre Montaperto e Portanova dovrebbero accompagnare l’azione di Olivieri che sarà schierato come al solito come prima punta.

