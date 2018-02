Sicula Leonzio-Bisceglie/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sicula Leonzio-Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Sfida tra due outsider quella che andrà in scena sul campo dei siciliani.

Sicula Leonzio-Bisceglie, diretta dal signor Colombo di Como, domenica 4 febbraio 2017 alle ore 16.30, sarà una delle partite del programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Sfida tra due outsider quella che andrà in scena sul campo dei siciliani, che a quota ventitré punti si trovano al confine della zona play out, con un solo punto di vantaggio sulla coppia delle quartultime nel girone C di Serie C, composta da Fondi ed Andria. Decisamente meglio ha saputo fare l'altra matricola Bisceglie con ventisette punti, ma va considerato anche come i nerazzurri pugliesi abbiano fatto registrare un calo di rendimento rispetto ad un eccellente girone d'andata.

Nelle ultime partite disputate in campionato la Sicula Leonzio ha fatto registrare acuti importanti, battendo in casa in un sentito derby siciliano una formazione d'alta classifica come il Trapani, per poi ottenere anche un punto prezioso sul campo del Monopoli ed iniziando così nel migliore dei modi il 2018, dopo una chiusura del vecchio anno non altrettanto convincente. Il Bisceglie invece dopo la vittoria prenatalizia contro la Paganese ha pareggiato prima di Capodanno sul campo della Virtus Francavilla, e dopo aver osservato il turno di riposo alla prima giornata dopo la sosta invernale, è caduto al termine di una combattuta partita sul campo del Catanzaro, che ha preso il via verso la zona play off al posto dei pugliesi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro Sicula Leonzio Bisceglie sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo la diretta streaming video via internet del match fruibile da tutti gli abbonati, o da coloro che acquisteranno l'evento singolo, al sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO BISCEGLIE

Queste le probabili formazioni dell'incontro: la Sicula Leonzio scenderà in campo con Narciso in porta, Pollace sull'out difensivo di destra e Squillace sull'out difensivo di sinistra, mentre completeranno la linea a quattro della retroguardia Aquilanti e Gianola come centrali. Sulla mediana, Esposito, Marano e Davì saranno schierati dal primo minuto, mentre il tridente offensivo della formazione siciliana sarà composto da Bollino, Foggia e Russo. La risposta del Bisceglie sarà affidata a Crispino a difesa della porta, mentre nella linea difensiva a quattro Delvino a destra e il croato Jurkic a sinistra saranno gli esterni laterali, mentre il bosniaco Markic e Petta saranno impiegati come difensori centrali. L'altro croato Vrdoljak e Risolo saranno i playmaker arretrati di centrocampo della formazione pugliese, con Migliavacca, Partipilo ed il brasiliano Dentello Azzi schierati come incursori offensivi di supporto al centravanti croato Jovanovic.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il confronto tattico vedrà opposti il 4-3-3 della Sicula Leonzio con il 4-2-3-1 del Bisceglie. Le due formazioni si sono affrontate nelle ultime due stagioni sempre sul campo dei pugliesi. Nei play off di Serie D della scorsa stagione, e nella gara d'andata di questo campionato, ed in entrambi i casi la partita è terminata in parità con il punteggio di uno a uno. All'andata è stato il Bisceglie a portarsi in vantaggio con Delic per poi essere raggiunto da una rete di Tavares.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker favoriscono lievemente la formazione siciliana per il fattore campo, con vittoria interna della Sicula Leonzio quotata 2.20 da Bwin, mentre Unibet moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Betclic propone a 3.10 la quota per l'affermazione esterna pugliese. Per Bet365, over 2.5 quotato 2.60, mentre l'under 2.5 viene proposto dalla stessa agenzia ad una quota di 1.47.

