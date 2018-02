Super Bowl 2018/ Streaming video e diretta tv Philadelphia Eagles New England Patriots: orario e risultato

Diretta Super Bowl 2018 streaming video e tv: la finale della National Football League 2017 vede sfidarsi i New England Patriots e i Philadelphia Eagles a Minneapolis

04 febbraio 2018 Fabio Morasca

Super Bowl 2018: Philadelphia Eagles e New England Patriots (Web)

La 52esima edizione del Super Bowl si svolgerà domenica 4 febbraio 2018 (in Italia, alla mezzanotte tra il 4 e il 5 febbraio) allo U.S. Bank Stadium di Minneapolis, in Minnesota, negli Stati Uniti. La finale della National Football League 2017 avrà come protagonisti i campioni dell'American Football Conference, i New England Patriots, e i campioni della National Football Conference, i Philadelphia Eagles. La partita decreterà la squadra campione della stagione 2017. Per quanto riguarda il luogo dove si giocherà la finale, il Super Bowl si terrà a Minneapolis per la seconda volta nella storia, dopo il Super Bowl del 1992 che vide la partita tra Buffalo Bills e Washington Redskins e la vittoria di quest'ultimi. In occasione dell'assegnazione della finale del Super Bowl, avvenuta nel 2014, lo U.S. Bank Stadium di Minneapolis ebbe la meglio sul Lucas Oil Stadium di Indianapolis e sul Mercedes-Benz Superdome di New Orleans. L'inno statunitense, che verrà cantato come di consueto prima della partita, sarà eseguito da Pink.

SUPER BOWL, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER BOWL

Il Super Bowl 2018 tra Philadelphia Eaglies e New England Patriots sarà visibile questa notte in diretta tv su Fox Sports (canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky) a partire naturalmente dalla mezzanotte italiana, ma con un ampio pre-partita per vivere anche tutto ciò che sta intorno a quella che è molto più di una partita di football: appuntamento dunque a partire già dalle ore 23.00. Tutti gli abbonati Sky che non potessero mettersi davanti a un televisore, potranno seguire il match valido per il Super Bowl anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

SUPER BOWL 2018: I PHILADELPHIA EAGLES

Concentrandoci sulle due squadre finaliste, a partire dai Philadelphia Eagles, la franchigia allenata da Doug Pederson ha terminato la stagione regolare con 13 vittorie e 3 sconfitte. Dopo essere aggiudicati il seed n° 1 nella NFC, i Philadelphia Eagles hanno saltato il primo turno dei play-off: nel Divisional playoff, gli Eagles hanno battuto gli Atlanta Falcons mentre nell'NFC Championship Game, hanno battuto i Minnesota Vikings. L'attacco ha visto come protagonista il quarterback Pro Bowler, Carson Wentz. Per quanto riguarda il gioco sui passaggi, tre giocatori chiave sono stati il tight end Pro Bowler, Zach Ertz, Alshon Jeffery e Torrey Smith. Il ricevitore Nelson Agholor è reduce dalla sua migliore stagione. Da segnalare, anche la stagione positiva di LeGarrette Blount e Jay Ajayi, entrambi nuovi acquisti. Nell'offensive line, si sono distinti il tackle Lane Johnson e la guardia Brandon Brooks. La difesa dei Philadelphia Eagles, infine, si è classificata al quarto posto nella lega per quanto riguarda le yard concesse.

SUPER BOWL 2018: I NEW ENGLAND PATRIOTS

Per quanto concerne i New England Patriots, invece, anche la franchigia campione in carica allenata da Bill Belichick ha chiuso la stagione regolare con un bilancio di 13 vittorie e 3 sconfitte esattamente come i Philadelphia Eagles. Anche i Patriots si sono aggiuficati il seed numero 1 dell'Americano Football Conference per quanto riguarda i playoff: nel Divisional playoff, i Patriots hanno battuto i Tennessee Titans mentre nell'AFC Championship Game, hanno battuto i Jacksonville Jaguars. Per quanto riguarda la difesa, la stagione non è partita nel migliore dei modi a causa anche dell'infortunio del wide receiver Julian Edelman. Alla fine della regular season, la difesa dei Patriots è risultata tra le prime 5 dell'intera NFL. Da segnalare, anche la stagione dei free-agent Eric Lee, defensive end ex Buffalo Bills, e James Harrison, All-Pro ex Pittsburgh Steelers. Tom Brady, invece, durante la post-season, ha ottenuto un record: è il quarterback più anziano ad aver vinto una partita di playoff.

© Riproduzione Riservata.