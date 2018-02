Udinese Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Udinese Milan, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Udinese Milan, partita che viene diretta dall’arbitro Manganiello, vale per la 23^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 15:00 di domenica 4 febbraio. Si tratta di una sfida diretta per l’Europa: alla Dacia Arena friulani e rossoneri tornano a sfidarsi per obiettivi importanti dopo qualche anno (di fatto non accadeva dall’inizio del decennio) e per il Milan, che arriva da un ottimo periodo, questo potrebbe essere un banco di prova per testare realmente non solo le proprie ambizioni ma soprattutto quanto davvero si sia sbloccato psicologicamente dopo aver passato un brutto periodo. L’Udinese infatti è un cliente parecchio scomodo: da quando lo allena Massimo Oddo ha cambiato passo, ha perso una sola volta e vincendo oggi opererebbe il sorpasso in classifica, prendendosi comunque la settima posizione e andando a mettere pressione alla Sampdoria in chiave sesto posto. In passato questa partita ha regalato grandi emozioni; ci aspettiamo che sia così anche questo pomeriggio, anche se la posta in palio potrebbe frenare leggermente le due squadre in campo.

UDINESE MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Milan sarà trasmessa in diretta tv da entrambe le piattaforme a pagamento: nello specifico i canali sono Sky Calcio 2 (con codice d’acquisto 411906 per chi non avesse sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio) e Premium Calcio 1, disponibile anche in alta definizione. Naturalmente sarà possibile attivare le applicazioni Sky Go e Premium Play che permettono di seguire l’evento anche in diretta streaming video; su Sky Super Calcio, Premium Sport e Premium Sport HD vanno invece in onda Diretta Gol Serie A e Diretta Premium, che vi permetteranno di seguire in tempo reale tutti gli highlights e le reti che verranno segnate nel pomeriggio di Serie A su tutti i campi sui quali si gioca in contemporanea.

IL CONTESTO

Tre vittorie consecutive per il Milan: non era mai successo in questo campionato e non accadeva da tempo. Soprattutto i rossoneri sono riusciti per la prima volta a battere una squadra che li precede in classifica: a San Siro è caduta la Lazio, contro cui Gennaro Gattuso si è preso quattro giorni fa un pareggio nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Siamo in un momento determinante della stagione: il Milan sembra davvero cresciuto e sicuramente ha la rosa giusta per tornare a considerare una corsa verso la Champions League, ma deve dimostrare di saper trovare la giusta costanza nel rendimento. Tra meno di un mese si cercherà l’accesso alla finale di Coppa Italia, prima ancora tornerà l’Europa League nella quale ovviamente il Milan spera di arrivare in fondo: alla Dacia Arena dunque la partita riveste significati particolari. L’Udinese infatti è un avversario tostissimo: non perde da otto partite nelle quali ha raccolto 20 punti, tornando a vincere (sul campo del Genoa) dopo due pareggi semi-deludenti. Anche per i friulani, considerando ovviamente le differenze con il Milan, questa sfida è un banco di prova interessante: battere quella che è a tutti gli effetti una big del campionato permetterebbe di fare un salto di qualità non solo in classifica ma, anche e soprattutto, dal punto di vista mentale e delle ambizioni; l’ultima sconfitta nel proprio stadio è del 26 novembre (contro il Napoli, esordio di Oddo) ma in precedenza i bianconeri erano già caduti quattro volte alla Dacia Arena.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

Sul mercato l’Udinese ha acquistato Zampano, ma il favorito per giocare a destra rimane Stryger Larsen che torna ad avanzare e allargare la sua posizione, con Angella che invece torna nel terzetto arretrato giusto in tempo per sostituire lo squalificato Samir. Danilo e Nuytinck sono confermati a protezione di Bizzarri; a sinistra Giuseppe Pezzella rischia il posto non essendo al meglio, e allora il già citato Zampano potrebbe avere subito una maglia da titolare. In mezzo, Behrami insidia il posto a uno dei due cechi: Barak e Jankto sono sicurezze ma almeno uno potrebbe lasciare spazio allo svizzero - decisivo a Marassi - con Fofana che invece sarà confermato come regista. Davanti non si cambia: De Paul in appoggio a Lasagna. Nel Milan torna Ricardo Rodriguez dopo la squalifica, e si dovrebbe rivedere Calabria che non ha giocato in Coppa Italia; sono le due modifiche in difesa, perchè in mezzo c’è come sempre la coppia Bonucci-Alessio Romagnoli davanti a Donnarumma. Il centrocampo ritrova Bonaventura, che rispetto a mercoledì torna ad arretrare prendendosi la mezzala sinistra; davanti a lui giocherà Calhanoglu, mentre sul centrodestra Kessie formerà la solita catena con Suso. Lucas Biglia sarà il playmaker, poi tre giocatori per il posto di prima punta: stavolta il favorito sembra essere Cutrone.

QUOTE E PRONOSTICO

Ottimo momento per il Milan che dunque viene dato per favorito secondo il pronostico stilato dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 per la vittoria dei rossoneri viene infatti dato ad un valore di 2,25 volte la posta, mentre per il segno 1 che identifica un successo dell’Udinese vale 3,30. Stiamo comunque parlando di una partita in equilibrio, tecnicamente aperta a qualunque tipo di risultato; il segno X che è identificativo di un pareggio vi permetterebbe di guadagnare 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, e dunque ha un valore pari a quello fissato per la vittoria interna dell’Udinese.

