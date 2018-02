Verona Roma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Verona Roma, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Verona Roma, partita diretta dall’arbitro Fabbri, si gioca alle ore 12:30 di domenica 4 febbraio: il lunch match della 23^ giornata di Serie A 2017-2018 mette di fronte due squadre che arrivano da momenti diversi. Ha preso vigore un Verona che, francamente, sembrava condannato alla retrocessione dopo poche giornate di campionato e invece ha saputo trovare risultati importanti, come l’incredibile 4-1 sul campo della Fiorentina, e adesso crede fermamente in una salvezza che si è avvicinata anche numericamente, guardando ai punti delle avversarie. La Roma sta attraversando un importante periodo di flessione: nel giro di pochi giorni ha fatto un solo punto nelle due partite contro la Sampdoria e rischia di allontanarsi definitivamente dalla zona Champions League, dovendo anche guardarsi alle spalle dall’arrivo degli stessi blucerchiati. La squadra brillante e solida di inizio stagione non c’è più, ma può comunque tornare: si tratta solo di prendersi una vittoria che sblocchi psicologicamente il gruppo e ritrovare le stesse sensazioni di settembre e ottobre.

VERONA ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

IL CONTESTO

Dopo quattro vittorie consecutive, il Verona ha stupito tutti segnando quattro gol al Franchi e dominando; certo i ko restano 10 nelle ultime 14 partite e la classifica vede l’Hellas ancora al penultimo posto, ma se non altro la prova della scorsa domenica ha certificato come questa squadra abbia le qualità per salvarsi. Bisognerà trovare la continuità del rendimento e vincere qualche sfida diretta in più; intanto la società ha confermato la fiducia in Fabio Pecchia dimostrando che proseguire sulla strada intrapresa in estate può pagare dividendi (è una situazione molto simile a quella del Crotone dello scorso anno, bisogna solo vedere se ci sarà il lieto fine come in quel caso). La Roma non vince più: tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei, appena due affermazioni nelle ultime dieci partite giocate. Un crollo francamente inspiegabile, ma che si può provare ad approfondire con una rosa nella quale alcuni elementi non si sono inseriti e con gli infortuni che hanno falcidiato il gruppo di Eusebio Di Francesco. A caccia dei primi tre punti del 2018, il tecnico giallorosso potrà contare ancora su Dzeko che alla fine è rimasto a Trigoria; non su Emerson Palmieri volato al Chelsea, e sostituito da un Jonathan Silva tutto da scoprire visto che non gioca da metà novembre.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

Tegola per Pecchia: Moise Kean, doppietta a Firenze, è squalificato e con la partenza di Pazzini in Spagna è Bruno Petkovic a giocare come prima punta. Il Verona ha cambiato tanto sul mercato invernale: sono partiti anche Bruno Zuculini e Bessa, dunque a centrocampo potrebbe scalare Valoti che sarebbe una delle due mezzali, dirimpettaio di Romulo con Buchel schierato da playmaker arretrato. A completare il tridente invece dovrebbero esserci Verde e Ryder Matos, ma attenzione a Rolando Aarons arrivato dal Newcastle: potrebbe essere subito in campo. In difesa Alex Ferrari e Fares sugli esterni, mentre Vukovic e Antonio Caracciolo dovrebbero essere riproposti come coppia centrale a protezione di Nicolas. Nella Roma non c’è Schick, ma sono pienamente a disposizione El Shaarawy e Perotti che dunque occuperanno gli esterni con Dzeko al centro dell’attacco; Strootman potrebbe essere confermato come regista centrale scalzando De Rossi, ballottaggio aperto mentre Lorenzo Pellegrini e Nainggolan dovrebbero in ogni caso essere sicuri del posto. Non cambia la difesa: si rivede Fazio che riprende il posto al fianco di Manolas, a sinistra c’è Kolarov - Jonathan Silva è arruolabile per la panchina - a destra invece spazio a Florenzi, con Alisson naturalmente a difendere la porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente la Roma parte nettamente favorita, e anche l’agenzia di scommesse Snai la pensa così: andando a vedere le quote stilate da questi bookmaker, scopriamo infatti che abbiamo un 1,45 che accompagna il segno 2 per la vittoria esterna dei giallorossi. La vittoria del Verona, per la quale ovviamente dovrete giocare il segno 1, è valutata 7,00 volte la posta: differenza chiara ed evidente, con il pareggio che rappresenta comunque una buona possibilità perchè puntando sul segno X in questa partita del Bentegodi il vostro guadagno sarebbe di 4,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

