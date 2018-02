Video/ Brescia-Parma (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata)

Video Brescia Parma (2-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. La doppietta di Torregrossa regala la sesta vittoria alle Rondinelle.

04 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Brescia Parma (LaPresse)

In campionato il Brescia non vinceva da sei gare ma la formazione di Boscaglia interrompe il digiuno battendo il Parma per 2 a 1: un successo importantissimo per le rondinelle che con questi tre punti si allontanano dalla zona retrocessione; ottava sconfitta stagionale per i ducali che pur rimanendo aggrappati alla zona play-off in classifica vengono scavalcati dal Cittadella. La sessione invernale di calciomercato ha regalato a D'Aversa i seguenti uomini: Da Cruz, Gazzola e Vacca tutti e tre in campo dal primo minuto, eppure i nuovi innesti non sono bastati a evitare il KO al Rigamonti, dove Torregrossa ha fatto il bello e il cattivo tempo in mezzo al campo. Con la sua doppietta personale il numero 7 del Brescia ha deciso la contesa, inutile il momentaneo pari di Ceravolo che al primo pallone toccato lo ha trasformato in oro, ma con un Torregrossa così ispirato c'è davvero poco da fare. Non mancano i rimpianti per il Parma che nella prima frazione avrebbe potuto sbloccare la contesa con Da Cruz che davanti a Minelli non è riuscito a trovare la forma, nelle battute conclusive del match Minelli ha salvato il risultato con due interventi decisivi su Di Gaudio e Scavone nel momento più critico della gara, quando i ducali hanno cercato il pari a tutti i costi.

LE DICHIARAZIONI

Nel dopo gara il tecnico del Brescia, Roberto Boscaglia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono soddisfatto dalla prestazione della squadra, la vittoria è a coronamento di un'ottima partita giocata col cuore ma non solo, abbiamo inibito le azioni del Parma meritandoci i tr epunti. Negli ultimi minuti potevamo gestire meglio la palla e chiudere la pratica senza aspettare il triplice fischio, ma va bene così, può succedere di rimanere sulle spine quando giochi contro una grande squadra".

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, fornisce la sua versione dei fatti: "Dopo la vittoria di ssabato scorso mi aspettavo una continuità di risultati, nonostante una buona prestazione e qualche occasione importante creata abbiamo avuto meno determinazione e cattiveria rispetto al Brescia che ha meritato i tre punti. Le partite le decidono gli episodi, se vuoi vincerle non puoi concedere due gol agli avversari".

