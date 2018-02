Video/ Firenze Bergamo (3-0): highlights della partita (Volley femminile, Serie A1)

Video Firenze Bergamo (risultato finale 3-0): highlights della partita di volley femminile, valida nella 187^ giornata del campionato della Serie A1. Nuovo KO per le orobiche.

Video Firenze Bergamo (LaPresse)

Il Bisonte Firenze batte 3-0 la Foppapedretti Bergamo. I tre punti conquistati dalle ragazze di coach Caprara sono decisivi in chiave playoff, soprattutto perché vinti contro un avversario molto più quotato. Firenze sfata dunque il tabù Foppa, mai battuta al Nelson Mandela Forum, e per la prima volta in stagione riesce a vincere davanti alle telecamere di Rai Sport.

SINTESI PRIMO SET

Inizio equilibrato. La transizione a muro di Bergamo funziona mentre Firenze sfrutta l'ottimo inizio di Santana. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo, complici anche i troppi errori commessi da ambo le parti. Santana nel frattempo schiaccia fortissimo andando a colpire anche lungo linea: 8-8. Il primo scatto di giornata è di Bergamo, abile a trovare nelle giocate a muro ancora una volta la giocata decisiva. In fase di ricezione impressiona la lettura delle giocate delle biancorosse. Firenze comunque non molla e con la campionessa portoricana, Daly Santana, si riporta sotto. Le toscane riescono a ribaltare il parziale andando in vantaggio sul 18-17. La partita stenta a decollare. Errori sia da una parte che dall'altra. SI va sul 25 pari. Nel finale la differenza la fa Santana con una pipe per vie centrali e il muro di Ogbogu. Risultato finale 29-27.

SINTESI SECONDO SET

Sulle ali dell'entusiasmo per aver conquistato in extremis il primo atto della sfida, Firenze parte bene sbagliando poco. Viceversa la Foppapedretti accusa un pò troppa stanchezza mentale sbagliando giocate e scelte di gioco: 4-1. Firenze mantiene sangue freddo, le battute di Tirozzi sono velenose ed efficaci. Il distacco aumenta: 10-5. Le toscane si prendono una pausa, Bergamo riesce ad approfittarne e riporta clamorosamente in parità il risultato: 12-12. La partita sembra comunque essere in mano al Bisonte: Sofia Porciatti e la Santana colpiscono con forza dalla distanza. Il muro di Firenze, inolte, continua a funzionare. Nel finale esce però allo scoperto la forza d'inerzia di Bergamo. Le seriane si portano sul 18-18 e da quel momento in poi non lasciano più scappare le avversarie. Ancora una volta si va a oltranza. E ancora una volta la spunta Firenze: 30-28.

SINTESI TERZO SET

Prima fase del terzo set piuttosto equilibrata. Bergamo risponde a tono ai tentativi avversari: si va sul 4-4. Firenze riesce a trovare un'ottima serie portandosi in vantaggio di 4 punti ma poi dà l'impressione di voler stra-fare: troppe giocate eleganti, troppi virtuosismi. Il risultato è far tornare in corsa le rossoblù. A questo punto Il Bisonte torna a giocare come sa. Il set, come i due precedenti, resta ricco di punti: 13-11. Firenze evita il recupero della Foppapedretti dando l'impressione di avere il destino nelle proprie mani. Tirozzi apparecchia, Milos schiaccia e il Palazzetto Nelson Mandela pregusta la vittoria: 19-16. Bergamo non molla vendendo cara la pelle. Sylla scatena il braccio e frusta: 23 pari. Milos in primo tempo e qualche errore consentono a Firenze di chiudere 26-24.

