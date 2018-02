Video/ Foggia Avellino (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata)

Video Foggia Avellino (2-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. Mazzeo firma il successo dei satanelli dopo l'errore dal dischetto.

04 febbraio 2018 Federico Giuliani

Video Foggia Avellino (LaPresse)

Il Foggia batte per 2-1 l'Avellino e ottiene una preziosa vittoria nella 24^ giornata di Serie B, nonostante l'assenza del pubblico amico a causa del turno da disputare a porte chiuse. L'Avellino parte subito forte e al 7' costruisce la sua prima palla gol del match. Asencio raccoglie un cross di Laverone e tenta la battuta a rete da buona posizione; l'esecuzione termina alta. La risposta del Foggia non si fa attendere e arriva al 9': Kragl raccoglie una respinta e mette in mezzo per Agnelli, che da pochi passi non trova il bersaglio grosso. Al 10' l'Avellino passa in vantaggio: dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Di Tacchio, Migliorini trova la sponda vincente per il facile tap-in di Asencio. Per assistere al pareggio del Foggia bisogna attendere fino al 35', quando Nicastro riceve da Mazzeo e fa secco Radu. Nel finale i Satanelli potrebbero pure passare in vantaggio ma Mazzeo fallisce un calcio di rigore ottenuto da Gerbo. Nella circostanza, l'arbitro Di Martino ha espulso D'Angelo per fallo da ultimo uomo. Avellino in dieci uomini per tutta la ripresa.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Foggia approfitta della superiorità numerica e spinge sul pedale dell'acceleratore. Al 69' i padroni di casa passano in vantaggio con Mazzeo, che riscatta così il precedente errore dal dischetto. Agnelli serve Gerbo, che lascia partire un traversone al bacio per il facile tap-in del rapace Mazzeo, che a porta vuota sigla il sorpasso rossonero. Al 75' i Satanelli sfiorano il terzo gol con Deli, che colpisce una clamorosa traversa. L'Avellino non ha più le forze e le energie per ribaltare il match, quindi il Foggia può esultare per la vittoria ottenuta in rimonta. Il Foggia sale a 28 punti in classifica, l'Avellino resta fermo a quota 29.

© Riproduzione Riservata.