Video/ Frosinone Pescara (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata)

Video Frosinone Pescara (3-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. I canarini diventano capolisti assoluti nella cadetteria con ben 46 punti.

04 febbraio 2018 Federico Giuliani

Video Frosinone Pescara (LaPresse)

Il Frosinone travolge per 3-0 il Pescara allo Stirpe e sale così da solo al comando della classifica di Serie B dopo la 24^ giornata. Il match inizia subito forte grazie all'atteggiamento dei padroni di casa, che si fanno vedere in proiezione offensiva dopo appena 3' di gara. Ciofani prolunga per Dionisi, che prova la battuta a rete da buona posizione senza però inquadrare il bersaglio grosso. Poco dopo altra chance per il Frosinone, questa volta con Ciano, che dalla distanza non riesce a battere Fiorillo. Il Pescara si fa vedere al 14' con una clamorosa occasione fallita da Yamga, che a tu per tu con Bardi colpisce l'estremo difensore avversario. Al 35' Ciano appoggia per Dionisi che tuttavia non impatta sulla sfera.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Frosinone passa in vantaggio proprio con Ciano, che al 50' sblocca il match con un grandissimo gol. L'attaccante dei locali scarica un missile da distanza siderale che coglie impreparato Fiorillo. Al 64' il Frosinone raddoppia con Terranova, che dagli sviluppi di un calcio d'angolo anticipa tutti e trova il varco giusto con un perentorio colpo di testa. In questa ripresa Pescara non pervenuto. Gli uomini di Zeman si fanno notare giusto con una fiammata di Coulibaly: troppo poco per ridare un senso a una partita virtvualmente già chiusa. Nel finale, in pieno recupero, Chibsah scrive la parole fine segnando la terza rete per il Frosinone con un bolide da fuori area. Per il Frosinone 46 punti in classifica, il Pescara resta fermo a quota 31.

© Riproduzione Riservata.