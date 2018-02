Video/ Novara Ascoli (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata)

Video Novara Ascoli (1-2): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. I bianconeri tornano al successo tra le mura del Silvio Piola.

04 febbraio 2018 Federico Giuliani

Video Novara Ascoli (LaPresse)

Novara-Ascoli termina con il risultato di 1-2 in favore degli ospiti, che firmano il colpaccio nella 24^ giornata di Serie B. Dopo una decina di minuti di totale equilibrio, la gara ha un sussulto al 14', quando Maniero viene disturbato da Martinho poco prima della battuta a rete. Al 16' Puscas colpisce male da posizione favorevole, graziando un incredulo Lanni. Al 21' si vede anche l'Ascoli, con Monachello che non inquadra lo specchio della porta. Al 28' ecco il gol del Novara: Calderoni mette in mezzo un bel traversone, Maniero prolunga per lo stesso Puscas, che da pochi passi fa secco Lanni. La risposta dell'Ascoli è immediata e al 33' si concretizza con il pareggio di Buzzegoli, bravo a battere Montipò dopo una splendida azione personale. Gli ospiti passano addirittura in vantaggio al 36' con Monachello: Bianchi mette in mezzo per il colpo di testa dell'attaccante in maglia numero 45 murato da Montipò. Sul proseguo dell'azione, lo stesso Monachello è il più lesto di tutti a fiondarsi sulla ribattuta del portiere e trovare la rete del sorpasso. Nel finale di tempo, grande occasione per il Novara con Sciaudone che si fa murare da Lanni in mischia.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa l'Ascoli sfiora la terza rete al 54': Varela mette in mezzo un traversone tagliato per la girata di Monachello che non inquadra la porta per questione di centimetri. Il Novara non ci sta e vuole il pareggio: al 62' Moscati conclude da fuori e colpisce una traversa che grida ancora vendetta. All'80' arriva un'altra chance per il Novara, con Calderoni che lascia partire un sinistro respinto in corner da Lanni. L'ultima azione degna di nota è un tentativo di Troest terminato alto. Al termine di 5' di recupero l'Ascoli può esultare per la vittoria. Con questa vittoria l'Ascoli sale a quota 23 punti, il Novara resta invece fermo a 27.

