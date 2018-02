Video/ Perugia Cittadella (1-3): highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata)

Tonfo del Perugia in casa contro il Cittadella che vince grazie alla reti siglate da Kouame, Schenetti e Strizzolo, per gli umbri aveva accorciato Cerri. Andiamo a scoprire le statistiche della partita. Sono 23 i contrasti vinti dagli umbri contro i 40 del Cittadella. I padroni di casa hanno puntato molto sulle fasce con quindici cross messi in mezzo contro i dodici degli ospiti. Pajac ha messo in mezzo sei palloni contro i cinque di Benedetti. Gli assist vincenti di giornata sono stati di: Pajac, Vido, Benedetti e Kouamè. Match mai realmente in discussione con il Perugia che ha comunque trovato sulla sua strada la grande prestazione di Alfonso, portiere del Cittadella. La compagine ospite è stata cinica e brava nella fase difensiva, situazione che ha permesso di portare a casa tre punti preziosi.

LE DICHIARAZIONI

Il Perugia cade in casa contro il Cittadella chiudendo il match in nove dopo una partita da dimenticare. Il tecnico del Cittadella, Roberto Venturato, ha commentato la vittoria con le seguenti parole: "Sapevamo che contro il Perugia sarebbe stata una partita difficile.Venivamo da una sconfitta immeritata col Frosinone, e ci aspettavamo una partita molto tosta, una battaglia. Credo che sotto questo punto di vista siamo stati bravi, e abbiamo anche creato più di loro, cercando di essere sempre propositivi. Sono molto soddisfatto, abbiamo preso un gol da palla inattiva e questo sarà un aspetto su cui lavorare, ma abbiamo fatto una partita di qualità. Il nostro obbiettivo è quello di essere nella parte alta della classifica, per come stiamo giocando e per quello che stiamo dimostrando meritiamo di stare lì. Possiamo giocarci qualcosa di importante, ma dobbiamo comunque migliorare. Ora dobbiamo essere bravi a pensare partita per partita, e continuare a migliorare. Il Perugia è un’ottima squadra, con giocatori importanti, aver vinto qui, su un campo molto difficile, dà molta soddisfazione".

Roberto Breda, tecnico umbro, è perplesso sull'operato dell'arbitro: "Non posso parlare dell’arbitro, vedo la nostra prestazione e quello che abbiamo fatto noi e ci sono errori che non dovevamo commettere, troppo a sprazzi e non con la continuità delle ultime prestazioni, abbiamo perso smalto, stavamo facendo un buon forcing e sicuramente le due espulsioni hanno influito, Dellafiore ha avuto un leggero problema muscolare, speriamo non sia nulla di grave, poi ho dovuto togliere anche Volta, non siamo stati fortunati sugli episodi, perdere i due giocatori di maggiore esperienza ha influito, abbiamo trovato un po’ di equilibrio ma rimanere in dieci prima e nove poi sicuramente ha influito – poi ha aggiunto – oggi è mancata la concentrazione e la cattiveria, peccato perché dare continuità era importante".

