Video/ Salernitana Carpi (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata)

Video Salernitana Carpi (1-2): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. I falconi trovano la seconda vittoria di fila e volano al nono posto.

04 febbraio 2018 Umberto Tessier

Video Salernitana Carpi (LaPresse)

La Salernitana cade all'Arechi sotto i colpi di Poli e Verna, la rete di Sprocati ha solo illuso i campani. La compagine di casa non è riuscita a concretizzare l'enorme mole di gioco creata come dimostrano i 558 passaggi messi insieme contro i 300 del Carpi. Carpi che ha puntato molto sulle fasce, dieci i cross, a differenza dei granata che hanno prodotto sette cross. Vitale e Melchiorri hanno messo in mezzo due palloni a testa mentre Rossi, Mbakogu e Garritano hanno fornito gli assist vincenti per i compagni. Salernitana che ha prodotto di più rispetto al Carpi ma gli attaccanti granata oggi erano davvero poco ispirati. Per la Salernitana è la seconda sconfitta casalinga stagionale.

LE DICHIARAZIONI

La Salernitana cade in casa contro il Carpi dopo una prestazione non all'altezza delle aspettative. L'attaccante granata Nunzio Di Roberto è intervenuto ai microfoni di Radio Bussola: "Non è mai facile trovare il giusto approccio dopo una lunga assenza come la mia. Poi ho cominciato a macinare gioco, nella ripresa stavo giocando bene e sono rammaricato per il risultato. Questa è la Serie B, non siamo riusciti a concretizzare tre palle gol, loro invece lo hanno fatto. Ora dobbiamo restare tranquilli perché stiamo raccogliendo meno di quanto seminato. La squadra c’è, non ho notato alcun calo dal punto di vista fisico". Al termine del successo dell'Arechi il tecnico del Carpi Nicola Antonio Calabro ha così commentato la gara in sala stampa: "Abbiamo deciso di giocarcela a centrocampo, sapevamo di non dover concedere palleggio alla Salernitana e dovevamo far correre i loro difensori con la faccia rivolta verso la loro porta, altrimenti se avessimo perso palloni a centrocampo permettendo ai loro attaccanti, dotati di grande gamba, di ribaltare l'azione, avremmo messo in risalto le qualità della Salernitana, che sono tante. Il rigore? Vorrei rivedere l'episodio. A velocità normale non mi sembrava rigore. Vorrei rivedere anche la trattenuta su Brosco in occasione del nostro corner, ma preferisco non esprimermi. La Salernitana? Avevo grande rispetto della squadra, so che ha grandi potenzialità specialmente in ripartenza. Giocatori come Sprocati e Rossi che giocano tra le linee sono pericolosi".

