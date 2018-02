Video/ Venezia Bari (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata)

Video Venezia Bari (3-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. Decisiva per i veneti la doppietta di Litteri poi espulso al 66' minuto.

04 febbraio 2018 Umberto Tessier

Video Venezia Bari (LaPresse)

Il Venezia supera il Bari grazie alle reti siglate da Stulac e Litteri, doppietta, per i pugliesi Sabelli ha reso meno amara la disfatta. Il Bari ha messo insieme 538 passaggi contro i 324 della compagine guidata da Filippo Inzaghi. I lagunari hanno puntato molto sulle fasce crossando 17 volte contro gli undici tentativi del Bari. Brusagin è stato molto attivo sulla fascia con quattro palloni messi in mezzo mentre Sabelli ha scodellato cinque cross. Domizzi e Falzerano hanno fornito un assist a testa per i rispettivi compagni. Vittoria meritata per il Venezia che ha comandato il gioco dall'inizio alla fine tremando solo per l'espulsione di Litteri che aveva lasciato in dieci i lagunari. Nell'occasione anche Filippo Inzaghi è stato mandato via dal campo per proteste nei confronti del direttore di gara.

LE DICHIARAZIONI

Il Venezia supera il Bari con un bel tris e si rilancia in graduatoria. Gianluca Litteri ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei lagunari contro il Bari: "Tra le scelte che avevo ho voluto Venezia per il progetto della società e la bellezza della piazza. Sono contento di essere qui, ho trovato un grande gruppo che mi ha fatto sentire subito parte di esso. Contento della vittoria ma amareggiato dell'espulsione, per me eccessiva. Arrivato qui non credevo di trovare un gruppo così unito, e questo deve essere il segreto di ogni squadra. Sui playoff o meno vedremo alla fine, l'importante è lavorare e basta. Il mister in queste due settimane mi ha fatto capire che c'era bisogno di più presenza in area sulle palle sporche. So che qui non ti viene regalato nulla e il posto va guadagnato. Per me è stato eccessivo l'arbitro ad ammonirmi per simulazione. Non dico di darmi rigori, ma neanche di buttarmi fuori perché il contatto c'era". Queste le parole di Fabio Grosso riportate da tuttobari: "Veniamo da due sconfitte pesanti. Siamo molto dispiaciuti, in primis per i nostri tifosi - le sue parole ai microfoni di Radionorba - L'unica cosa che possiamo fare è continuare a lavorare per venirne fuori. Siamo troppo timidi, troppo timorosi; alla prima difficoltà andiamo in crisi. Abbiamo fatto un primo tempo veramente brutto mentre nella ripresa abbiamo fatto qualcosa di meglio ma non ci siamo riusciti a recuperare il risultato. Il primo tempo ha compromesso tutto. Colpe di Micai in occasione dei primi due gol? Non mi piace parlare dei singoli. Si vince tutti insieme e si perde tutti insieme".

© Riproduzione Riservata.