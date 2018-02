CONTE ESONERATO?/ Il Chelsea perde 4-1 con il Watford: addio più vicino?

Conte esonerato? Il tecnico italiano del Chelsea è stato protagonista di una clamorosa debacle. Un 4-1 esterno contro il Watford che arriva dopo il ko per 0-3 in casa col Bornemouth.

05 febbraio 2018

La debacle del Chelsea di Antonio Conte porta a diventare quanto più attuale la parola esonero per il tecnico dei blues. Il club londinese è scivolato in casa del Watford dopo un brutto ko interno contro il Bornemouth. Il Chelsea era andato sotto alla fine del primo tempo per un calcio di rigore realizzato da Deeney. Il Chelsea aveva trovato anche il pareggio con Eden Hazard al minuto 82 che sembrava portare la partita sui binari dell'1-1. Il finale però è stato clamoroso con il Watford in grado di prendere 3 gol in sei minuti. La rete del vantaggio la mette a segno Janmaat e poi si svegliano due vecchie conoscenze del campionato italiano. Prima segna Gerard Deulofeu ex Milan e poi Roberto Pereyra arrivato alla Juventus proprio nell'estate dell'addio di Antonio Conte. Staremo a vedere quale sarà la decisione della dirigenza del Chelsea che sicuramente starà pensando alla possibilità di esonerare il suo tecnico.

IL 3-0 INTERNO COL BORNEMOUTH

Il Chelsea arrivava alla sfida esterna contro il Watford da un pesantissimo ko interno contro il Bornemouth. Uno 0-3 che sicuramente regalava ad Antonio Conte le giuste motivazioni per scendere in campo col ''dente avvelenato''. La gara di una settimana fa era stata decisa dal minuto 51 in poi dopo che per quasi un'ora c'era stato un equilibrio sostanziale e nessuna rete. Alla rete di Wilson erano seguiti i gol di Stanislas e Ake ai minuti 64 e 67 che avevano portato a un clamoroso scivolone interno allo Stamford Bridge. Un ko dal quale si sperava potesse arrivare una risposta immediata anche se in un match spigoloso in trasferta contro una buona squadra contro il Watford che però si trova in una posizione delicata di classifica. Dopo il Bornemouth si è iniziato a parlare di esonero per Antonio Conte anche per le tante parole che l'hanno visto protagonista durante il calciomercato e che non sono piaciute alla società.

