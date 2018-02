Di Biagio nuovo CT Italia/ Allenatore della Nazionale ad interim: guiderà le amichevoli di marzo

Di Biagio nuovo Ct Italia: il Commissario Tecnico della nostra Under 21 ha accettato di guidare la nazionale maggiore nelle amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra

05 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Luigi Di Biagio, attuale CT dell'Under 21 (Foto LaPresse)

Come era nell’aria, Luigi Di Biagio è stato nominato Commissario Tecnico della Nazionale: questa mattina Roberto Fabbricini, commissario della Federcalcio, aveva parlato alla trasmissione Radio Anch’io Sport (su RadioUno) anticipando che la FIGC avrebbe richiesto all’attuale CT dell’Under 21 la disponibilità a traghettare l’Italia nelle amichevoli che giocherà nei prossimi mesi (il 23 marzo a Manchester contro l’Argentina, il 27 marzo a Wembley contro l’Inghilterra). Due partite di lusso che Di Biagio ha accettato di preparare e condurre: lo ha annunciato la redazione di Sky Sport. Fabbricini aveva fatto sapere, qualche ora prima, che “l’obiettivo di nominare il CT non è primario, tanto che a Manchester non ci saranno nomi concretizzati”; la data individuata come probabile per avere una candidatura concreta è quella del post-Nizza, ovvero dopo che la nostra Nazionale avrà giocato un’altra amichevole (contro la Francia). “Con Di Biagio parleremo di riorganizzare le due squadre, rivedendo l’impalcatura tecnica dell’Under 21: non possiamo pensare che sia tutto sulle sue spalle”. Dunque un traghettatore: anche nelle nazionali non è certo una novità assistere a questo avvicendamento temporaneo. Di Biagio, che guida l’Under 21 dal 2013, ha un ruolo importante perchè, come aveva ricordato Alessandro Costacurta nei giorni scorsi, conosce molto bene i giovani del nostro Paese e dunque potrà anche dare una mano a individuare quei giocatori che potrebbero far rinascere il movimento.

LA CARRIERA DI DI BIAGIO

Come allenatore. la carriera di Di Biagio inizia di fatto nel 2011: dopo aver guidato le giovanili di La Storta e Atletico Roma, realtà della capitale in cui è nato, l’ex centrocampista è stato nominato come Commissario Tecnico dell’Under 20. Nel luglio 2013 ha preso il posto di Devis Mangia nell’Under 21: compito non facile, perchè il suo predecessore aveva condotto una nazionale di grande valore al secondo posto nell’Europeo, perdendo solo la finale contro la Spagna di Alvaro Morata e Thiago Alcantara. A oggi le sue cifre parlano di 24 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte; le sue cifre non sono malvagie perchè di fatto ha vinto più della metà delle partite allenate, ma la sua Under 21 ha mancato i due grandi appuntamenti, ovvero gli Europei. Nel 2015, qualificatosi attraverso i playoff, è stato eliminato nel girone di apertura; due anni più tardi, vale a dire la scorsa estate, l’Italia ha centrato la qualificazione battendo la Germania (che avrebbe vinto il titolo) nella sfida decisiva, ma in semifinale nonostante le grandi aspettative è stata nettamente sconfitta (1-3) dalla Spagna di uno scatenato Saul Niguez. Come calciatore ha giocato 390 partite in Serie A, da centrocampista o difensore centrale (negli anni finali della carriera): 87 con il Foggia, 114 con la Roma, 117 con l’Inter, 65 con il Brescia e 7 con l’Ascoli. I gol sono stati 58, ma nell’albo d’oro ha solo una Coppa Italia di Serie C vinta con il Monza.

