DIRITTI TV, UFFICIALE: MEDIAPRO/ Serie A, cosa cambia. Roures rassicura: collaboreremo con chi c'è già!

Diritti tv, ufficiale: MediaPro si prende la Serie A. Cosa cambia e perché Sky annuncia ricorsi e diffida la Lega Calcio. Le ultime notizie sull'accordo 2018-2021

05 febbraio 2018 - agg. 05 febbraio 2018, 16.50 Claudio Franceschini

La questione legata ai diritti tv della Serie A ufficialmente in mano a MediaPro hanno creato un tran tran mediatico per cercare di capire quello che sarà il futuro del nostro calcio almeno per quanto riguarda le televisioni. Il fondatore di MediaPro Jaume Roures ha voluto rassicurare tutti però a RMC Sport dove ha sottolineato: "Abbiamo sempre due obiettivi e cioè vendere la maggiore quantità di calcio alla migliore qualità e al prezzo giusto in collaborazione con le piattaforme già esistenti e con le nuove. Ce l'abbiamo fatta in Spagna, questo è il futuro. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di parlare con le altre piattaforme che esistono già in Italia e abbiamo mostrato il nostro progetto a loro a partire dalla crescita degli abbonamenti che c'è stata in Spagna. Dai prossimi giorni penseremo al futuro perché vogliamo creare qualcosa di diverso e migliore". Vedremo cosa dovremo fare per vedere la Serie A nel prossimo triennio in televisione. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL RICORSO DI SKY

La Lega Serie A ha annunciato di aver accettato l’offerta di MediaPro e ha dunque assegnato alla piattaforma spagnola i diritti tv per il triennio 2018-2021: dovranno passare 45 giorni dall’approvazione ufficiale del bando, ma intanto la Lega ha già diramato un comunicato nel quale spiega come l’offerta in oggetto, pari a 1.050.001.000 euro, “è superiore al prezzo minimo richiesto dall’Invito ad Offrire”. A questo punto la Serie A diventa per MediaPro il terzo campionato, dopo la Premier League e la Liga; la Lega Serie A, dopo aver ricevuto l’offerta, ha deciso di accettarla senza pubblicare un nuovo bando, che avrebbe rimesso in corsa non solo Sky e Mediaset ma anche altri operatori. Da capire se MediaPro abbia lanciato una sola proposta, relativa al triennio e alle singole partite del nostro campionato, o se invece abbia messo soldi sul piatto anche per i diritti sul canale tematico della Lega per i prossimi sei anni, arrivando ad altri contenuti. Quel che è certo è che adesso la piattaforma potrà rivendere i diritti sulle partite ai vari operatori, ovviamente allo stesso prezzo.

DIRITTI TV A MEDIAPRO: COSA CAMBIA

L'idea di MediaPro è di creare un prodotto all-news prendendo anche i diritti di archivio e la Serie B, così da poter presentare un'offerta parallela a quella dei broadcaster tradizionali. I canali sarebbero offerti alle varie piattaforme a partire da Sky e Mediaset, oltre che agli operatori internet. Il prodotto completo dipenderebbe da MediaPro e dalla Lega con Sky e Mediaset semplici ripetuti di un segnale. La linea editoriale, la redazione, i telecronisti e i produttori di tutto ciò che riguarda il campionato nelle prossime tre stagioni sarebbero dipendenti da MediaPro con i broadcaster costretti a ridimensionare il proprio impegno con possibili ricadute anche dal punto di vista occupazionale per tecnici e giornalisti. Tutti gli abbonati, invece, finirebbero col guardare lo stesso prodotto, un po' come accade con Eurosport. MediaPro rientrerebbe dall'investimento facendosi pagare da Sky e Mediaset un compenso per accedere il segnale sulle rispettive piattaforme.

PERCHÈ SKY FA RICORSO

Sky però non ci sta: come si apprende dalla Gazzetta dello Sport, l’emittente satellitare ha annunciato ricorsi e azioni legali. Su quale base? Su quella del paragrafo 5.3 del secondo Invito: ovvero, Sky sostiene che MediaPro abbia presentato un’offerta ad un bando inteso specificamente rivolto agli “intermediari indipendenti”, ma sia invece a tutti gli effetti un operatore della comunicazione. Attraverso una nota dei suoi legali, la tv satellitare ha chiesto alla Lega Serie A di considerare “inammissibile” l’offerta proposta da MediaPro andando a interrompere tutte le trattative private con il gruppo spagnolo. MediaPro andrebbe escluso dalla procedura di assegnazione perchè, “come si apprende anche dagli organi di stampa”, sarebbe nata con la piattaforma spagnola anche una negoziazione per realizzare “uno o più canali tematici anche sotto forma di canali ufficiali della Lega”. Di fatto MediaPro, agendo come operatore della comunicazione attivo sul territorio, vorrebbe vendere spazi pubblicitari sugli stessi canali e accordarsi per la “distribuzione di tali canali con gli operatori della comunicazione interessati”. Insomma: potrebbe non essere finita qui.

