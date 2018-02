Entella Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

05 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Entella Spezia (LaPresse)

Entella Spezia sarà diretta dall’arbitro Marinelli; alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 5 febbraio, la partita allo stadio Comunale di Chiavari sarà il posticipo che chiude il programma della ventiquattresima giornata di Serie B 2017-2018, terza del girone di ritorno e dopo la pausa invernale. Si tratta di un interessante derby ligure, importante naturalmente anche per le esigenze di classifica delle due formazioni. La Virtus Entella di Alfredo Aglietti non se la passa di certo molto bene con appena 24 punti: questa stagione si sta rivelando piuttosto difficile per la squadra di Chiavari e l’obiettivo dell’Entella non può dunque che essere la salvezza e ogni punto da qui al termine del campionato potrebbe essere fondamentale.

Lo Spezia di Fabio Gallo ha invece 31 punti e vuole conquistare un posto nei playoff: la concorrenza però è forte e gli spezzini al momento sarebbero fuori. Nulla naturalmente è compromesso, dal momento che la classifica è ancora molto corta e tante sono le giornate che ancora mancano alla fine, tuttavia è chiaro che lo Spezia dovrà aumentare il proprio ritmo se vorrà raggiungere il traguardo: già oggi sarebbe importante fare risultato per migliorare un dato sconfortante, gli appena 7 punti ottenuti dallo Spezia in trasferta. Bisognerà certamente migliorare il rendimento lontano dal Picco se si vorrà raggiungere i playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Entella Spezia verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per questa sera è dunque su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita di Chiavari anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SPEZIA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Entella Spezia, detto che nei giorni scorsi ci sono state le ultime novità di calciomercato, possiamo comunque ipotizzare per i padroni di casa dell’Entella un modulo 4-3-3: mister Alfredo Aglietti dovrebbe schierare Iacobucci in porta; linea difensiva con Brivio terzino destro, Pellizzer e Ceccarelli centrali, Belli terzino sinistro; nel terzetto di centrocampo Crimi, Acampora e Di Paola; infine il tridente d’attacco, che dovrebbe vedere in campo De Luca, La Mantia e Gatto. Lo Spezia di Fabio Gallo dovrebbe rispondere con un modulo 4-3-1-2: Di Gennaro fra i pali; nella retroguardia a quattro da destra a sinistra De Col, Giani, Terzi e Lopez; a centrocampo il trio formato da Pessina, Bolzoni e Mora; Mastinu trequartista alle spalle del tandem d’attacco composto da Marilungo e Granoche.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico in questa partita fra Entella e Spezia si annuncia secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai decisamente incerto, con differenze minime fra i tre segni: di conseguenza, il segno 1 che indica appunto una vittoria casalinga della Virtus Entella pagherebbe 2,75 volte la posta in palio, mentre la quota per il pareggio (segno X) è di 2,90 volte la posta in palio, infine con il segno 2 che indicherebbe naturalmente un colpaccio esterno dello Spezia invece si raggiungerebbe la quota di 2,85.

