INCIDENTE BRUNO PERES/ Nuovo schianto e Lamborghini distrutta all’alba: illeso il difensore della Roma

Incidente Bruno Peres: nuovo schianto per il difensore della Roma, questa volta distrutta la Lamborghini. Il precedente del 2016 e le critiche dei tifosi per il suo scarso impegno

05 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Nuovo incidente per Bruno Peres, Roma (LaPresse)

Ci risiamo: purtroppo per Bruno Peres, esterno basso della Roma, negli ultimi tempi fare notizia in campo è piuttosto difficile, di fatto esautorato dalla sua fascia destra con il rientro a tempo pieno di Alessandro Florenzi. E quindi che fa? Pensa bene di andare a schiantarsi con la sua fiammante Lamborghini: è quello che è successo questa mattina all’alba nella Capitale, per fortuna - e qui siamo serissimi - non si è fatto nulla ed è uscito illeso dal un incidente bruttissimo e che poteva avere conseguenze ben peggiori. Probabilmente non ci sarà nella prossima sfida in Campionato, per potersi riprendere dallo spavento e dal colpo di frusta preso, ma presto tornerà a disposizione di Di Francesco: nel frattempo però si apre di nuovo la polemica su un giocatore sempre meno amato tra i tifosi giallorossi che sembravano essersi riavvicinati dopo la rinuncia del trasferimento al Genoa. «Ho preso la decisione - scrive il brasiliano - di restare alla Roma. Non l’ho fatto per orgoglio anche se sarebbe stato più facile per me voltare pagina. Quello che mi ha convinto è stato l’amore per questa città, per questi colori e per la gente della Roma. Non avrei potuto lasciare in questo modo. Voglio riscattarmi e aiutare in ogni modo possibile i compagni, il Mister e la società a tagliare i traguardi che questa squadra merita. Tutti insieme. Sempre forza Roma!», scriveva tutto contento solo 4 giorni fa al termine del Calciomercato.

E NON È LA PRIMA VOLTA…

Oggi però è tutta un’altra storia e si riaffacciano gli incubi delle critiche e dei fischi dell’Olimpico: erano le 5 di mattina quando la Lamborghini di Bruno Peres ha perso il controllo in zona Terme di Caracalla (Circo Massimo) e all’altezza del palazzo della Fao si è schiantata praticamente da sola. Il terzino è uscito illeso e ha rifiutato il ricovero in ospedale ma lo spavento è stato tanto: sul posto gli uomini della Stradale che ora stanno indagando sulla dinamica. Oggi riposo, come per il resto della squadra dopo la vittoria di Verona, ma da domani ci sarà il primo faccia a faccia con l’allenatore e i compagni e potrebbe non essere tutta serena e tranquilla la situazione. Dopo il caso Nainggolan, la Roma non ha certo bisogno di nuovi calciatori che si fanno notare per comportamenti poco professionali, per di più chi è già un mezzo mirino dei tifosi che poco sopportano certe sue giocate quando entra in campo. Per di più, l’incidente di oggi non è il primo da quando Bruno Peres è nella Roma. nel novembre 2016 con la Porshe si era schiantato in zona piazza Cavour; anche in quel caso rimase illeso ma venne contestato per gli orari a notte fonda e qualche bicchierino di troppo, insomma un comportamento non del tutto professionale. La società ora prenderà provvedimenti?

