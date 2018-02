Lazio Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

05 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Lazio Genoa (LaPresse)

Lazio Genoa sarà diretta dall’arbitro Maresca; la partita si gioca alle ore 20.45 di oggi, lunedì 5 febbraio, allo stadio Olimpico della capitale, dove si chiuderà la ventitreesima giornata di Serie A 2017-2018 con l’incontro fra la Lazio di Simone Inzaghi e il Genoa di Davide Ballardini, slittato al lunedì dal momento che ieri pomeriggio all’Olimpico era protagonista il rugby con il Sei Nazioni. Per la Lazio una partita da vincere per consolidare l’eccellente terzo posto in classifica, che non era certamente prevedibile per gli uomini di Inzaghi a inizio campionato ma è senza dubbio meritato, in particolare grazie al migliore attacco della Serie A. Adesso però bisogna ripartire dopo la piccola frenata nella doppia sfida a San Siro (Coppa Italia compresa), ecco perché sarebbe importante tornare a vincere già oggi.

Quanto al Genoa, i rossoblù hanno sicuramente migliorato il loro rendimento da quando in panchina è arrivato Ballardini. Tuttavia, questo ancora non basta per dirsi tranquilli in ottica salvezza: il cammino è ancora molto lungo e un risultato utile all’Olimpico (come spesso è riuscito al Genoa negli anni scorsi) darebbe una grande spinta al Grifone, anche dal punto di vista psicologico. Finora i rossoblù hanno fatto più punti in trasferta che in casa, dunque la Lazio è avvertita: ospitare il Genoa può essere più insidioso del previsto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Genoa verrà trasmessa in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium: l’appuntamento per questa sera è dunque su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 oppure su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Olimpico anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone le applicazioni Sky Go o Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Lazio Genoa, in primo piano fra i biancocelesti c’è la doppia squalifica di Milinkovic-Savic e Lulic, che inevitabilmente costringerà Simone Inzaghi a mischiare le carte del suo 3-4-2-1. In difesa sono addirittura in cinque per tre maglie davanti a Strakosha: De Vrij dovrebbe essere il perno centrale, ai suoi fianchi uno fra Caceres e Bastos e un altro fra Radu e Wallace. Più chiara la situazione a centrocampo, con Marusic esterno destro e Lukaku a sinistra, mentre la coppia centrale sarà formata da Lucas Leiva e Parolo. In attacco le certezze sono naturalmente Luis Alberto e Immobile come prima punta, al posto di Milinkovic-Savic possibile ballottaggio fra Felipe Anderson e Nani. Davide Ballardini invece deve fare i conti con la squalifica di Spolli e gli infortuni di Rossi e Miguel Veloso. In difesa sembra tutto chiaro, con Izzo, Rossettini e Zukanovic a formare una retroguardia a tre davanti a Perin. A centrocampo le certezze sono Rigoni, Bertolacci, Omeonga e Laxalt, resta dunque solo un ballottaggio fra Rosi e Biraschi come esterno destro. In attacco invece il dubbio è fra Taarabt e Lapadula per affiancare l’ex Pandev.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico praticamente a senso unico per questa partita fra Lazio e Genoa, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che non ha dubbi nell’indicare i biancocelesti come favoriti: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Lazio pagherebbe appena 1,50 volte la posta in palio, mentre la quota si alza di parecchio per il pareggio e soprattutto per la vittoria esterna del Genoa, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 4,00 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 6,50.

