NAPOLI, MERTENS/ Lieve distorsione alla caviglia per il belga, già in campo sabato contro la Lazio?

Napoli, Mertens: il belga aveva messo paura ai tifosi e allo staff per l'infortunio contro il Benevento di ieri sera. Il comunicato ci parla per fortuna di lieve distorsione alla caviglia.

05 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Napoli, Mertens - La Presse

Il comunicato stampa pubblicato dal Napoli questo pomeriggio sull'infortunio di Dries Mertens ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. Il calciatore belga ha subito una lieve distorsione di primo grado alla caviglia sinistra, che verrà valutata pi accuratamente domani alla ripresa degli allenamenti. Il calciatore belga dovrebbe quindi essere in campo già sabato contro la Lazio quando il Napoli scenderà in campo per la seconda volta di fila sapendo già il risultato della Juventus ospite venerdì della Fiorentina. Sarà l'andamento della settimana a farci capire se il calciatore sarà a disposizione, anche perché il Napoli sa che la stagione è ancora lunga e non vuole rischiare di perdere un giocatore così importante a lungo. C'è però da dire che nella lotta serrata contro la Juventus per la conquista dello Scudetto nessuna delle due squadre si può permettere un passo falso e Dries Mertens sembra davvero fondamentale per affrontare una delle squadre più in forma del momento.

L'INFORTUNIO COL BENEVENTO

Aveva fatto preoccupare tutti Dries Mertens uscito ieri sera nel secondo tempo della sfida Benevento-Napoli finita 0-2. L'ex Psv Eindhoven era stato colpito molto duramente alla caviglia di Djimsiti rimanendo per diverso tempo a terra. Mertens era tornato in piedi dopo le cure dei medici, ma era riuscito a rimanere in campo solo per un paio di minuti senza riuscire a forzare la corsa sulla caviglia infortunata. Aveva così chiesto il cambio, uscendo però sulle sue gambe. Già nell'immediato post partita c'era però motivo di essere abbastanza sereni perché il calciatore accusava dolore ma non aveva la zona particolarmente gonfia come accade subito in caso di problemi di certo ben più seri. L'importanza di Dries Mertens nell'undici titolare di Maurizio Sarri ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino al comunicato stampa uscito poco fa dopo gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore.

