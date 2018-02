Probabili formazioni/ Lazio Genoa: quote, le ultime novità live (Serie A, 23^ giornata)

Probabili formazioni Lazio Genoa: quote, le ultime novità live per la partita di Serie A, 23^ giornata. Moduli e titolari in vista del posticipo all'Olimpico

05 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Lazio Genoa: Nani

Lazio Genoa è il posticipo che stasera chiuderà la 23^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: allo stadio Olimpico si gioca alle ore 20:45 una partita fra due formazioni con obiettivi molto diversi. La Lazio di Simone Inzaghi naturalmente cerca la vittoria per consolidare il terzo posto e avvicinare la qualificazione in Champions League; per il Genoa di Davide Ballardini invece un risultato di prestigio in casa Lazio sarebbe invece chiaramente una grande spinta verso la salvezza. Andiamo allora a vedere quali sono le notizie sulle probabili formazioni di Lazio Genoa a poche ore ore ormai dal fischio d’inizio per questa partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente non sono equilibrate le quote per una partita che vede la Lazio nettamente favorito all’Olimpico contro il Genoa, come vogliono classifica e fattore campo: per l’agenzia di scommesse Snai il valore dato al segno 1, che identifica la vittoria della Lazio, è solamente di 1,43 volte la posta in palio, dunque è data per molto probabile. Per il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X, il guadagno sarebbe pari a 4,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto ed è l’ipotesi più stuzzicante per chi cerca una vincita più consistente; se poi avete fiducia in un colpaccio a sorpresa del Girone, il segno 2 è quotato a 8,00.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA

LE MOSSE DI INZAGHI

Le squalifiche di Lulic e Milinkovic-Savic sono naturalmente in primo piano in casa Lazio, di conseguenza Simone Inzaghi deve apportare alcune modifiche alla sua formazione titolare. Il modulo sarà dunque il 3-5-2, con il portoghese Nani promosso titolare in attacco al fianco del capocannoniere Immobile, mentre Luis Alberto scalerà sulla linea dei centrocampisti a formare una mediana molto folta, nella quale lo spagnolo sarà una delle due mezzali - l’altra sarà Parola - ai fianchi del regista Lucas Leiva. In assenza di Lulic, l’esterno sinistro sarà Lukaku; a destra invece agirà Marusic. In difesa da segnalare un dubbio, con Caceres favorito su Bastos per completare la retroguardia a tre insieme a De Vrij e Radu naturalmente davanti al portiere Strakosha.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Le assenze pesano però di più per il Genoa: in difesa sono indisponibili lo squalificato Spolli e Izzo, a centrocampo out Veloso, in attacco non saranno della partita Rossi e Taarabt. Tutto questo considerato, l’ex Davide Ballardini nel suo 3-5-2 proporrà la retroguardia a tre con Biraschi, Rossettini e Zukanovic davanti a Perin. A centrocampo la notizia principale sarà il debutto dello svedese Hiljemark; da sottolineare anche un ballottaggio che vede Rigoni favorito su Omeonga, mentre il perno centrale sarà Bertolacci e i due esterni Rosi a destra e Laxalt a sinistra. In attacco certamente sarà titolare il grande ex Pandev, al suo fianco uno fra Galabinov e Lapadula, con il bulgaro favorito.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA: TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 22 Caceres, 3 De Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 L. Leiva, 18 L. Alberto, 5 Lukaku; 7 Nani, 17 Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: 25 Vargic, 23 Guerrieri, 13 Wallace, 27 L. Felipe, 15 Bastos, 4 Patric, 8 Basta, 96 Murgia, 11 Crecco, 20 Caicedo, 10 F. Anderson, 30 Neto.

Squalificati: Lulic, Milinkovic-Savic.

Indisponibili: Di Gennaro, Jordao.

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 13 Rossettini, 87 Zukanovic; 20 Rosi, 30 Rigoni, 8 Bertolacci, 88 Hiljemark, 93 Laxalt; 19 Pandev, 16 Galabinov. All. Ballardini.

A disposizione: 23 Lamanna, 3 Gentiletti, 32 Pereira, 4 Cofie, 22 Lazovic, 40 Omeonga, 24 Bessa, 45 Medeiros, 18 Migliore, 10 Lapadula.

Squalificati: Spolli.

Indisponibili: Veloso, Rossi, Izzo, Taarabt.

© Riproduzione Riservata.