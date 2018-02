Pronostici Lazio Genoa/ Scommesse e quote sul posticipo della 23^ giornata (Serie A)

Pronostici Lazio Genoa: le scommesse e le quote sulla partita che si gioca allo stadio Olimpico ed è il posticipo nella 23^ giornata di Serie A. I biancocelesti sono nettamente favoriti

05 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Pronostici Lazio Genoa, Serie A (Foto LaPresse)

Lazio Genoa è il Monday Night nella 23^ giornata di Serie A 2017-2018: studiamo la partita dell’Olimpico attraverso i nostri pronostici, provando a individuare non solo quale squadra sia favorita ma anche quale potrebbe essere il risultato e quanti gol possano esserci. A partire dalle ore 20:45 di lunedì 5 febbraio Lazio e Genoa si sfidano in una partita importante per entrambe: per i biancocelesti c’è la grande occasione di allungare il passo sull’Inter in chiave Champions League, aumentando a 4 i punti di vantaggio sui nerazzurri fermati sabato sera dal Crotone. Il Genoa invece ha bisogno di un risultato utile per la salvezza: al momento il Grifone avrebbe centrato l’obiettivo, ma vincendo questa sera andrebbe a scavalcare Chievo e Sassuolo, confermandosi al passo del Cagliari e mettendo 7 lunghezze tra sè e la Spal terzultima. Ovviamente i favori del pronostico vanno alla Lazio: in casa la squadra biancoceleste ha ottenuto 20 punti in 10 partite giocate, segnando 28 gol a fronte di 11 subiti. Vero che ha perso due volte, ma l’ultimo ko è lontano quasi due mesi; da allora due partite e altrettante vittorie con un totale di 9 reti segnate e soltanto una subita. Il Genoa da trasferta fa meglio rispetto a quello in casa: le vittorie sono ben tre, con 4 pareggi e altrettante sconfitte. Curiosamente i rossoblu incassano pochissimo lontano da Marassi: appena 6 reti in 11 partite. Per contro però hanno segnato solo 5 volte: il dato dice che quando il Genoa fa gol fuori casa vince, perchè nelle otto partite in cui non ha raccolto i tre punti non è mai riuscito a vedere la porta.

LE QUOTE PER LAZIO GENOA

Analizzando meglio la situazione di Lazio Genoa, studiamo quello che ci dice l’agenzia di scommesse Snai, una delle principali ad aver fornito le quote per questo Monday Night di Serie A. Come già anticipavamo, i biancocelesti sono nettamente favoriti: hanno una quota sul segno 1 che vale 1,43. La vittoria del Genoa, identificata dal segno 2, è parecchio distante e infatti ha un valore di 8,25. Questo ci dà la misura di quanto la Lazio parta avanti nella partita dello stadio Olimpico; nell’eventualità di un pareggio, il vostro guadagno sarebbe di 4,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Naturalmente la Snai dà la possibilità di scommettere su altre eventualità: per esempio quella del risultato. Se facciamo una media dei gol realizzati in casa dai biancocelesti e quelli fatti del Genoa, l’ipotesi realistica sarebbe un risultato finale da 2-0 o 3-0: nello specifico la prima possibilità vale 6,75 mentre la seconda porta in dote 9.50 volte la somma giocata. Tuttavia abbiamo già visto come la Lazio subisca in media un gol a partita nel suo stadio - anzi, appena di più: dunque una rete del Genoa potrebbe starci e, in questo senso, il 2-1 interno vale 8,75 a fronte di un 12,00 che accompagna il 3-1. Il Genoa ha vinto due volte per 0-1 in trasferta: eventualità da 20,00 mentre un 1-3, cioè il risultato con cui la Lazio ha perso contro il Torino, vi farebbe guadagnare ben 65,00 volte la cifra investita su questa partita.

