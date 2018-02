SUPER BOWL 2018 / NFL video: Eagles campioni, Nick Foles MVP! Highlights New England-Philadelphia

Super Bowl 2018 NFL, video: Eagles campioni! Highlights New England-Philadelphia (33-41): le immagini salienti della partita a Minneapolis, Foles Mvp.

05 febbraio 2018

Philadelphia festeggia il Super Bowl 2018 (da Facebook Nfl)

Nick Foles è stato senza dubbio il protagonista del Super Bowl 2018 vinto dai Philadelphia Eagles sui New England Patriots questa notte a Minneapolis. Per la prima volta dal 2001 il quarterback dei nuovi campioni NFL aveva iniziato da riserva la stagione: il precedente si chiama guarda caso Tom Brady, ancora in campo a molti anni di distanza in un Super Bowl, alla guida dei Patriots sconfitti dalle sfavorite Eagles guidate da Foles, perfetto nelle due partite più importanti della sua vita: prima contro i Vikings per arrivare al Super Bowl, poi nella finale nel gelido Minnesota. Tutto questo avendo cominciato da riserva di Wentz, il cui infortunio era sembrato un duro colpo alle ambizioni di Philadelphia. Non è stato così e Foles adesso si gode il ruolo di eroe in una storia di quelle che piacciono molto agli americani, l’underdog che diventa Mvp nella partita più importante dell’anno. Il tutto festeggiato con la moglie Tori e la figlia Lily: “Non puoi chiedere di più che salire su questo podio con tua moglie e tua figlia. Questo è quello che vuoi dalla vita: celebrare con loro. Mia moglie c’è sempre stata per me, è stato un viaggio lungo e complicato”. In sala stampa per l’intervista post vittoria, Foles aggiunge: “Due anni fa di questi tempi con Tori abbiamo parlato molto del mio futuro. Ho pensato di smettere di giocare. Ho pregato, e sono felice di aver preso la giusta decisione, continuando. Merito di Dio, la mia roccia. Senza di lui non avrei avuto la forza di giocare la partita che ho giocato. Credevamo l’uno nell’altro, il nostro è uno spogliatoio speciale. Prima di un Super Bowl, e per me era il primo, non sai mai cosa potrà succedere. Però mi ha tranquillizzato sapere che non dovevo essere Superman per vincere, con la squadra e gli allenatori che ho intorno. Brady? Uno dei più grandi di sempre, è stato incredibile anche stanotte. Ricevere in meta è stato eccitante. Su quel gioco, chiamato Philly Special, ci lavoravamo da un mese. Come tanti ragazzini ho guardato questa partita e sognato di esserci. Tanti altri ragazzini stasera l’avranno fatto guardando me. Ma sono riuscito a vincere solo da pezzo di un puzzle più grande di me”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPER BOWL 2018, VIDEO HIGHLIGHTS

I Philadelphia Eagles vincono il 52esimo SuperBowl superando 33-41 i New England Patriots a Minneapolis. Gara spettacolare, ricca di punti e di emozioni fin dall’avvio. Gli Eagles sono stati in vantaggio per gran parte del match, poi appena andati sotto durante l’ultimo quarto sono riusciti a effettuare il controsorpasso decisivo. E’ la prima vittoria in NFL per la squadra del presidente Don Smolenski.

SINTESI PRIMO QUARTO

Nella prima fase del match sono i Philadelphia Eagles a provarci. Subito un lancio, per Agholor: guadagno di 4 yds. Il down viene chiuso ben presto, la linea offensiva dà abbastanza tempo a Foles, che trova Jeffery. Palla sulle 49. L'ex di turno Blount viene fermato prima della linea di scrimmage. Gli Eagles riescono a chiudere altri due down. Successivamente la corsa centrale di Ajayi permette a Phila di avvicinarsi alle 20. Poco dopo Clement vola fino alle 5 ottenendo un 1st e un goal per gli Eagles. Tanto spazio per il rb di Philadelphia. Arriva subito dopo la prima penalità del match. Phila costretta a indietreggiare di qualche yds. Foles va con la finta ma lancia incompleto. Gli Eagles vanno dunque a segno con un field goal. Philadelphia segna i primi punti di questo Super Bowl con il kicker Elliott: 3-0. Tom Brady prova subito a rispondere agli avversari. Dopo il touchback si riparte dalle proprie 20 yds. Subito sotto pressione Brady. Riesce a trovare Cooks ma c’è una perdita di 2 yds. Prima ricezione per White e down chiuso sulle 40. I Patriots insistono. Prima costringono la difesa alla penalità per troppi uomini in campo, poi Hogan corre fino alle 26. Ecco Gostkowski. Ricezione e pallone portato sulle 13. Altro lancio di Brady: ricezione di White sulle 9. Subito fermato: è un 3rd e 4 per i Patriots. Gostkowksi sigla il 3-3. Barner riporta il calcio di Gostkowski fino alle 23 yds. Torna l’attacco degli Eagles e si mette in mostra Blount. Corsa da 36 yds, fino alle 35 offensive: evita due passaggi, si libera di un difensore e vola nel territorio d’attacco. Foles lo segue va profondo verso Jeffery che trova un ricezione pazzesca, al volo. Philadelphia batte il primo colpo. I Patriots non riescono a rispondere. Il primo quarto si chiude sul 9-3.

SINTESI SECONDO QUARTO

I Patriots provano a pungere. Cooks fermato. Dopo aver tentato la giocata con il salto a scavalcare, McLeod lo recupera. Gostkowski sbaglia il field goal sullo snap sbagliato dal centro. Palo pieno. Philadelphia riparte dunque dalle 20 con la corsa di Ajayi, che guadagna 2 yds. Batte un colpo la difesa dei Patriots: due incompleti per Foles, messo sotto pressione. Sul terzo down è riuscito ad evadere a due sack. Primo punt dell’incontro. Fair catch di Amendola sulle 37 difensive. Subito una ricezione per Cooks, che chiude il down intorno alle 40 offensive ma rimane a terra sul placcaggio di Graham. New England va vicina alla giocata. Brady appoggia per White che cede ad Amendola. Lancio per Brady ma la palla sfugge dalle mani di TB. Incredibile errore. Segue una ricezione pazzesca di Jeffery. Sulle 21 yds. Lancio alto e preciso di Foles con il suo wide receiver che riceve tra tre difensori. Gli Eagles trovano il secondo touchdown di gara. Corsa da 21 yds di LeGarrette Blount, dritto in end zone. Si va sul 3-15. Philadelphia tenta la conversione da 2 punti ma il lancio per Jeffery è incompleto. Buona difesa di Rowe. Sale in cattedra Burkhead. Corsa solitaria dalle proprie 20 fino alle 29 avversarie. Trova lo spazio centrale e si infila. Incompleto di Brady sul terzo down: i Pats calciano un field goal da 45 yds. Gostkowski stavolta non sbaglia. I Patriots riducono e distanze: 6-15. Philadelphia riparte dalle sue 25 ma con una penalità per false start. Foles trova Smith centralmente: sarà un 3rd e 4. Scatto di Ajayi. Supera la linea difensiva e vola fino alle 43 offensive. Intercetto show poco dopo. Foles lancia profondo per Jeffery: la palla gli scivola dalle mani e Harmon la raccoglie al volo. I Pats recuperano il pallone e ripartiranno dalle proprie 9. Primo intercetto della postseason di Foles. Al 28esimo New England trova il touchdown. Dritto in end zone di White evitando due placcaggi nella secondaria. New England entra finalmente in partita. Clement prova di nuovo a forzare ma viene fermato. 3rd e goal sulle 2 e timeout Philadelphia, per bloccare il tempo. Nel finale di primo tempo gli Eagles allungano il vantaggio. Foles vola e va a segnare un touchdown prezioso. Snap direttamente a Clement, palla a Burton e lancio per Foles, indisturbato in end zone. Tutto questo sul quarto down. L’extra point di Elliott è a segno: siamo 12-22 per Philadelphia. Fine primo tempo.

SINTESI TERZO QUARTO

Squadre di nuovo in campo dopo l'half-show di Justin Timberlake. I Patriots ripartono dalle proprie 25. Brady riesce finalmente a trovare Gronkowski. Due ricezioni consecutive e palla sulle 26 offensive. Incompleto di Brady: 3rd e 6 dalle 22. Sugli sviluppi arriva il touchdown che riapre il match. New England realizza anche l'extra-point e siamo già 22-19. Rispondono gli Eagles. Altro 3rd down chiuso. Lancio per Agholoro che sfugge al placcaggio e corre fino alle 36. Due corse centrali di Blount. Down chiuso e palla sulle 48, in zona offensiva. Al 35esimo Philadelphia trova un discusso touchdown. Altro 3rd down convertito, stavolta fino in end zone. Ricezione da 22 yds per Clement. La moviola conferma la validità del TD realizzato dagli Eagles. Elliott segna l’extra point: siamo 29-19. Si riparte con i Patriots in possesso sulle proprie 25. La partita resta aperta. Brady per Hogan che realizza il touchdown. Il calcio di Gostkowski è a segno. Siamo 29-26 per gli Eagles: partita pazzesca. New England piazza la giocata difensiva. Passaggio laterale per Agholor, subito fermato per una perdita di 8 yds. Elliot manda a segno il field goal e il risultato va sul 32-26. Palla di nuovo nelle mani di Brady, sulle proprie 25. Due corse di Burkhead e down chiuso sulle 40. Hogan ci prova ma viene fermato sulle 46: 3rd e 3 Pats. Ricezione all’esterno per Amendola. Primo down sulle 48 offensive. Altra ricezione per Amendola. L’attacco dei Pats macina yds: si va sulle 17. Vicini al primo down. Patriots sulle 8 offensive, ancora grazie ad Amendola. White scardina la difesa centralmente. Palla sulle 4 yds. Lancio incompleto per White, che aveva ricevuto in end zone ma con la palla che aveva prima battuto a terra. Segue un gran lancio di Brady, esterno, per la ricezione di Gronkowski, che si allunga e blocca la palla. New England trova il pari. Gostkowksi calcia bene un extra point firmando il sorpasso dei Patriots. Si va sul 32-33 per i Patriots.

SINTESI ULTIMO QUARTO

Nell'ultima parte del match gli Eagles sono costretti a recuperare lo svantaggio. Philadelphia parte dalla proprie 25 con una corsa da 4 yds di Blount. Foles profondo ma incompleto: 3rd down.Timeout New England, poco prima dello snap. Obiettivo: fare innervosire Foles e l’attacco degli Eagle. Primo down chiuso. Foles centrale per Ertz, che riceve proprio a cavallo della linea ma cade aldilà. Palla sulle 36 difensive. Foles sotto pressione trova Smith ma questo viene placcato sulle 45. Philadelphia giocherà il quarto down. Ertz sulle 46 riceve e va in touch-down. Phila converte il quarto down. Il touchdown arriva a 3 minuti dallo scadere. Ertz raccoglie palla ed entra in tuffo in end zone. Controsorpasso Philadelphia: 33-38. Van Noy successivamente impedisce la ricezione a Clement. Si resta sul -5. New England prova a reagire ma sbaglia. Graham sporca la palla a Brady nel momento del lancio, poi Barnett recupera il pallone. Blount viene così fermato sul 3rd down: Philadelphia fa trascorrere il tempo e realizza il field goal con Elliot. I Patriots ci provano ma senza convinzione. Vincono gli Eagles.

