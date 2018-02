Triestina Mestre/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Triestina Mestre, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo di Trieste che chiude la giornata di Serie C

05 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Triestina Mestre (LaPresse)

Triestina Mestre, partita che sarà diretta dall’arbitro Alessandro Meleleo, va in scena alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 5 febbraio: allo stadio Nereo Rocco di Trieste si gioca dunque il posticipo che completerà il programma della ventiquattresima giornata del girone B di Serie C 2017-2018, campionato che ormai è tornato pienamente in azione dopo la pausa invernale nella prima metà di gennaio. In classifica le due squadre sono separate da appena una lunghezza: 26 punti per la Triestina allenata da Giuseppe Sannino, troviamo invece a quota 27 punti il Mestre di Mauro Zironelli. Entrambe sono state promosse dalla Serie D e stanno vivendo campionati quasi identici.

Possiamo dunque fare un’analisi che accomuna gli alabardati e i veneti: Triestina e Mestre sono ai margini della zona playoff, obiettivo che sarebbe di sicuro prestigio per una squadra neopromossa, ma d’altro canto il margine non è certamente ancora rassicurante sui playout, dunque pure la salvezza non può ancora dirsi certa e andrà conquistata definitivamente nei tre mesi che mancano alla fine della stagione regolare. Naturalmente chi vincerà questa sera consoliderà le proprie speranze di playoff, mentre chi uscirà sconfitto farà bene a guardarsi alle spalle: la posta in palio a Trieste sarà dunque alta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Triestina Mestre sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, essendo il posticipo del lunedì; appuntamento dunque sul canale numero 57 del telecomando ma pure in diretta streaming video tramite Rai Play. Inoltre, come sempre accade per le partite di Serie C, la visione è possibile anche con il servizio che il portale elevensports.it offre in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per abbonarsi alla piattaforma sarà necessario pagare una quota; il sito è raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo sportube.tv, e fornisce tutte le partite della stagione di terza divisione, non solo quelle di campionato ma anche quelle di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA MESTRE

Parlando adesso delle probabili formazioni di Triestina Mestre, per i padroni di casa possiamo disegnare un modulo 4-3-3 che vede Miori in porta, protetto dalla coppia centrale El Hasni-Lambrughi e dai terzini, Libutti a destra e Pizzul a sinistra. A centrocampo il perno dovrebbe essere Meduri, affiancato dalle due mezzali Porcari e Bracaletti. Infine il tridente degli alabardati, che dovrebbe vedere Arma punta centrale, affiancato da Petrella esterno destro e Mensah a sinistra. Per il Mestre possiamo invece ipotizzare un modulo sulla carta ancora più offensivo, il 3-4-3: Favaro in porta protetto dalla retroguardia a tre con Stefanelli, Perna e Politti. A centrocampo ecco i due mediani Boscolo e Casarotto, mentre gli esterni dovrebbero essere Kirwan a destra e Fabbri a sinistra. Infine il tridente d’attacco, con Sottovia prima punta fra le due ali Spagnoli a destra e Beccaro a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Triestina Mestre ci riserva un pronostico abbastanza equilibrato, sia pure con i padroni di casa giuliani favoriti stando alle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, la quale ci dice che la vittoria della Triestina, identificata naturalmente dal segno 1, ha un valore di 2,15 mentre per il segno 2, che è associato al successo esterno del Mestre, siamo a una quota di 3,20. Molto simile è la quota per il pareggio: con il segno X infatti si arriva alla quota di 3,10.

© Riproduzione Riservata.