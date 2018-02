Video/ Akragas Casertana (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata)

Video Akragas Casertana (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 24^ giornata di Serie C. Dammacco pareggia i conti, ma i gigianti rimangono in 10.

05 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Akragas Casertana (LaPresse)

Dopo tre sconfitte l'Akragas strappa un pareggio contro la Casertana nello scontro diretto per la salvezza, al De Simone finisce 1-1 il match valido per la 24^ giornata del girone C di Serie C 2017-18, un punto che non smuove più di tanto le rispettive classifiche: i padroni di casa rimangono mestamente all'ultimo posto a ben nove punti di distacco dalla Paganese, gli ospiti non riescono a tirarsi fuori dalla zona play-out. Tanti rimpianti per la compagine di D'Angelo che nel corso dei novanta minuti hanno colpito ben due legni con Padovan e Pinna, nella prima frazione di gioco c'è stata di fatto una sola squadra in campo. La Casertana dopo tante occasioni sprecate riesce comunque a portarsi in vantaggio con Turchetta che approfitta della dormita generale da parte della retroguardia avversaria per trafiggere Vono che prima dell'intervallo gli negherà la doppietta; D'Anna sbaglia praticamente un rigore in movimento spedendo il pallone sul fondo a pochi passi dalla porta sguarnita.

LA RIPRESA

Dopo aver rischiato di prendere l'imbarcata i giganti raddrizzano la barca a inizio ripresa con Dammacco che su assist di Zibert pareggia i conti e ristabilisce l'equilibrio sul terreno di gioco. Tutto da rifare per la Casertana che si riversa nuovamente in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, Vono abbassa però la saracinesca e rende la sua porta inviolabile dicendo di no a Carriero, De Vena e Alfageme. L'Akragas nel finale resta anche in dieci uomini per l'espulsione di Pisani che commette un fallo da ultimo uomo nei confronti di Padovan lanciatissimo a rete, nonostante la superiorità numerica la Casertana non riesce ad approfittare e dunque al triplice fischio le due squadre si spartiscono la posta in palio. Domenica prossima l'Akragas andrà a fare visita al Siracusa, mentre la Paganese ospiterà il Matera.

