Video/ Alessandria Siena (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata)

Video Alessandria Siena (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 24^ giornata della Serie C. La rete di Gonzalez salva i grigi al 78 minuto.

05 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Alessandria Siena (LaPresse)

Solamente qualche settimana fa quello tra Alessandria e Siena sarebbe stato quasi un testacoda del girone A di Serie C considerando che i grigi stavano attraversando un momento drammaticamente sportivo per usare un eufemismo mentre la Robur veleggiava nelle primissime posizioni della classifica. Invece grazie all'avvicendamento in panchina tra Stellini e Marcolini il club piemontese ha innestato il turbo ottenendo sei vittorie consecutive, battendo anche la capolista Livorno e passando direttamente dalla zona play-out a quella play-off. Se non altro al Moccagatta la squadra di Magnani è riuscita a interrompere la striscia di successi degli avversari costringendoli al pari, è finito 1-1 il match valevole per la 24^ giornata della regular season, con la formazione toscana che mantiene il secondo posto in classifica mentre l'Alessandria resta nella top 10. Pronti via e Vassallo gela il Moccagatta portando subito in vantaggio il Siena al terzo minuto del primo tempo, tra i tifosi locali si materializzano nuovamente i fantasmi che hanno tormentato i grigi da inizio stagione. Gli ospiti potrebbero subito archiviare la pratica ma invece decidono di prendere tempo e di rifiatare un po', dando modo agli avversari di riorganizzarsi in mezzo al campo con Chinellato e Fissore che chiamano al dovere tra i pali il portiere Pane.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Siena va a un passo dal raddoppio con Rondanini che fa tutto alla perfezione ma il suo tiro si stampa sulla traversa che salva l'Alessandria dallo 0-2, i rimpianti per i toscani aumentano quando a una dozzina di minuti dal novantesimo i padroni di casa pareggiano i conti con Gonzalez che approfitta di un intervento di Pane tutt'altro che impeccabile su una conclusione poco più che innocua. In questa maniera gli ospiti gettano alle ortiche due punti che potevano essere molto importanti per mettere pressione al Livorno che non è andato oltre l'1-1 nel derby toscano (uno dei tanti) contro la Pistoiese. Ma non c'è tempo per recriminare, tra una settimana si torna in campo: il Siena affronterà la Carrarese, trasferta ad Arezzo per l'Alessandria.

