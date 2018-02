Video/ Andria Catania (0-2): highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata)

Video Andria Catania (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita nella 24^ giornata della Serie C. Gli etnei al successo con le reti di Ripa e Mazzarani.

Video Andria Catania (LaPresse)

Il Catania espugna il Degli Ulivi di Andria vincendo 0-2. Decidono le reti nel secondo tempo di Ripa e Mazzarani. Espulso subito dopo il vantaggio catanese Alessio Esposito per i pugliesi. La Fidelis Andria resta a 22 punti, ai margini della zona play-out, ma fortunatamente per i federiciani i danni sono limitati. In zona salvezza infatti vince solo la Leonzio. La squadra biancazzurra tornerà in campo tra sette giorni a Monopoli per un derby che si preannuncia elettrizzante. Il Catania sale a 48 punti e resta nella scia del Lecce. I rossazzurri ospiteranno domenica prossima al "Massimino" il Cosenza.

SINTESI PRIMO TEMPO

Fidelis Andria in campo con il 3-5-2. Tra i pali Cilli, in difesa Celli, Quinto e Tiritiello. A centrocampo da destra verso sinistra Di Cosmo, Esposito A., Matera, Piccinni e Lobosco. In avanti Croce e Lattanzio. Il Catania risponde con un modulo speculare. In porta Pisseri, linea difensiva formata da Blondett, Tedeschi e Bogdan. Sulla fascia destra Esposito M., in mezzo al campo Biagianti, Lodi, Fornito mentre a sinistra c'è Porcino. In avanti Ripa e Curiale. Arbitra il signor Vincenzo Fiorini di Frosinone, coadiuvato da Felice Sante Marinenza de L'Aquila e Thomas Ruggieri di Pescara. Ottimo inizio di partita per i pugliesi. Celli prova un destro velleitario dalla distanza, palla sul fondo. I padroni di casa iniziano senza il minimo timore reverenziale. Il Catania fa invece fatica ad uscire dalla propria metà campo. Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, ci prova Quinto a risolvere la mischia, ma il suo destro si impenna sopra la traversa. Ecco il Catania in avanti al 16esimo. Calcio piazzato di Lodi, sponda di Ripa e sinistro schiacciato di Blondett ottima posizione, palla che sfiora l'incrocio dei pali e si perde sul fondo. Fidelis Andria coraggiosa e molto aggressiva in fase di non possesso. Il Catania invece prova a sbrogliare la matassa grazie alla tecnica dei singoli. La partita si fa maschia. Piccinni entra duro su Ripa, il direttore di gara interviene ma il giocatore della Fidelis protesta vivacemente reputando il suo intervenuto sul pallone e quindi regolare. Etnei vicini al gol alla mezzora. Ancora un tentativo di Blondett, stavolta di testa, su punizione di Lodi, la palla sfiora il palo e si spegne sul fondo. Prova a rispondere la Fidelis. Innocuo suggerimento in avanti di Matera, diagonale di Porcino che, credendo di avere un uomo alle spalle, tocca in corner, regalando di fatto un tiro dalla bandierina alla Fidelis. Ammonito Blondett del Catania per gioco falloso. Dopo una fase in cui il Catania ha tenuto maggiormente la sfera, la Fidelis Andria prova a riportarsi in avanti come successo nei primi minuti di gioco. Bel cross di Lobosco e tentativo di testa di Di Cosmo che però non riesce a impensierire Pisseri. Prima dell'intervallo ammonito Croce della Fidelis per gioco falloso. Un discreto primo tempo tra Fidelis e Catania, chiuso giustamente in parità. Intraprendenti i padroni di casa, che a tratti hanno schiacciato gli etnei nella loro metà campo, senza però riuscire a trovare il guizzo giusto. Due volte pericoloso sugli sviluppi di calci piazzati il Catania: in entrambe le occasioni Blondett, prima di sinistro e poi di testa, ha però mandato sul fondo, seppur di poco.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione all'intervallo per le due squadre. Fidelis Andria in pressione. Ci prova Matera dalla distanza, destro schiacciato che non inquadra lo specchio della porta. Al 54esimo il risultato si sblocca ma è il Catania a passare in vantaggio. Gran gol di Ripa che con un preciso colpo di testa all'angolino basso corregge in rete uno splendido cross di Porcino. Piove sul bagnato in casa andriese: espulsione diretta per Alessio Esposito della Fidelis Andria, per un brutto fallo da dietro su Mirko Esposito. I siciliani sfiorano il raddoppio. Fornito intercetta un passaggio di Quinto, vede e serve Curiale in area, destro immediato dell'attaccante rossoazzurro che fa la barba al palo. Sostituzione per il Catania: esce Biagianti, entra Rizzo. Tra le fila andriesi esce Di Cosmo, entra Longo. La girandola di cambi continua a girare. Per gli etnei escono Ripa e Fornito ed entrano Mazzarani e Barisic. La Fidelis sostituisce invece Croce, Lattanzio e Lobosco con Scaringella, Taurino e Lancini. Uno dei neo-entrati tra le fila del Catania sigla il gol del raddoppio. Si tratta di Mazzarani. L'ex Sassuolo raccoglie uno splendido lancio di Porcino e a tu per tu con Cilli di destro la piazza sotto la traversa. Poco dopo gli etnei sfiorano il tris. Barisic non serve subito Curiale e prova il dribbling, Quinto chiude provvidenzialmente in corner, il primo della gara per il Catania. Poco dopo l'Elefantino si divora il raddoppio con Lodi che serve Barisic ma l'attaccante non riesce a calciare in porta da ottima posizione. Esce Piccinni ed entra Scalera per l'Andria mentre Mirko Esposito viene sostituito da Semenzato per gli ospiti.

