Video / Arzachena Piacenza (3-0): highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata)

Video Arzachena Piacenza (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita della 24^ giornata di Serie C. Nuovo successo per i biancoverdi, che volano alla decima piazza.

05 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Arzachena Piacenza (LaPresse)

Il Piacenza attacca, l'Arzachena segna: si potrebbe riassumere così il copione del match andato in scena al Nespoli di Olbia, e in effetti lo faremo perché la partita valida per la 24^ giornata di Serie C girone A si è sviluppata proprio in questa maniera, con gli ospiti a fare la partita e i padroni di casa a punire gli avversari sbilanciati in avanti con tre contropiedi micidiali. La squadra di Mario Giorico si impone per 3 a 0 e conquista tre punti che le consentono di consolidare la propria posizione nella top 10 dalla quale invece esce la compagine di Arnaldo Franzini. Grande protagonista di giornata il portiere dell'Arzachena Ruzittu che ha difeso benissimo la porta respingendo le conclusioni di Taugordeau, Corradi, Franchi e Segre ai quali ha negato il gol nei momenti di maggiore difficoltà dei biancoverdi. L'equilibrio dura solamente 6 minuti, alla prima ripartenza Vano la capitalizza nel migliore dei modi portando in vantaggio i suoi, la reazione dei biancorossi non si fa attendere e alzano ancora di più baricentro, esattamente quello che vogliono i giocatori dell'Arzachena che vanno a nozze con gli spazi aperti nella metà campo avversaria. Prima dell'intervallo Arboleda salva sulla linea a portiere battuto, mani nei capelli per Di Molfetta che stava già esultando per quello che sarebbe stato il gol del pari, e invece si va al riposo sul punteggio di 1 a 0 per la compagine sarda.

LA RIPRESA

Nella ripresa Ruzittu continua a salvare tutto quello che c'è da salvare mentre gli smeraldini si confermano spietati quando si distendono in avanti, di Sanna e La Rosa le reti che condannano il Piacenza alla resa incondizionata, alla festa potrebbe unirsi anche Casini che a un quarto d'ora dal novantesimo manca l'appuntamento con il gol graziando Fumagalli (giornata no per l'estremo difensore di Franzini). Domenica prossima l'Arzachena si recherà al Brianteo per fare visita al Monza mentre il Piacenza cercherà di riscattarsi accogliendo la Lucchese al Garilli.

