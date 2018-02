Video/ Atalanta Chievo (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata)

Video Atalanta Chievo (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 23^ giornata di Serie A. Decide la sfida la rete di Mancini al 72'.

05 febbraio 2018 - agg. 05 febbraio 2018, 10.28 Raffaele Graziano Flore

Video Atalanta Chievo (LaPresse)

L’Atalanta torna alla vittoria battendo per 1-0 il Chievo, al termine di una gara dominata molto più di quanto non reciti il tabellino finale: infatti, la rete del baby Mancini con cui i nerazzurri di Gasperini piegano la resistenza dell’undici di Maran è il giusto premio a 90’ a tamburo battente degli orobici che, tuttavia, nel finale per poco non hanno subito la beffa del pareggio di Rigoni, in una delle rare sortite offensive dei veneti. Per quanto riguarda le statistiche della gara giocata allo stadio “Azzurri d’Italia”, si nota come il possesso palla sia stato nettamente a favore dei padroni di casa (61% contro il 39% clivense), mentre il dato totale dei tiri scoccati evidenzia ancora meglio la prestazione della Dea: 24 conclusioni contro le sole 4 degli ospiti, anche se a livello di precisione entrambe sono state carenti (solo 4 per l’Atalanta e un misero 0 per il Chievo). Infine, va ricordato anche il dato relativo ai corner conquistati (10 a 3 per i nerazzurri) e quello delle parate effettuate, con Berisha che non ha dovuto compiere alcun intervento e il dirimpettaio Sorrentino che invece ha effettuato tre piccoli miracoli, decisivi non solo per limitare il passivo ma anche per tenere in gara i suoi fino alla fine.

LE DICHIARAZIONI

Nel commentare l’1-0 col quale la sua Atalanta si è sbarazzata con merito, ma anche un po’ a fatica, di un Chievo poco pericoloso ma mai rinunciatario, Gian Piero Gasperini non ha esitato a parlare in mixed zone della “miglior partita che abbiamo giocato in casa”, dicendosi molto soddisfatto per la prestazione: “Abbiamo fatto veramente bene, e non era facile contro una squadra che si chiudeva” ha spiegato il tecnico orobico, ricordando come però il match sia stato sbloccato solo su calcio piazzato. “Mancini è un ottimo prospetto e ha i mezzi sia fisici che tecnici per fare un’ottima carriera” ha detto Gasperini a proposito del match-winner, rivolgendo però alla fine del giro di interviste anche un pensiero al prossimo appuntamento in Europa League: “Il Borussia Dortmund? Siamo pronti, aspettiamo questa partita da mesi: ora pensiamo a restare a questa posizione in campionato, poi ci sarà la coppa e le tante partite ravvicinate”. Ovviamente di tutt’altro umore Rolando Maran, allenatore di quel Chievo che oramai non sa più vincere e che, ad ogni modo, pur facendo poco ha “rischiato” di uscire dalla tana dell’Atalanta comunque con un punticino: “Sicuramente oggi avevamo tante assenze, nonostante per alcuni minuti abbiamo recuperato Inglese” ha detto il coach dei clivensi ai microfoni dell’inviato di Rai 2, giustificando l’opaca prova odierna anche col fatto che “da un po’ dobbiamo fare i conti con diverse defezioni e questo pesa”. Tuttavia, Maran ha mostrato ottimismo per il futuro, quando il recupero di alcuni giocatori-chiave gli darà una mano: “La difesa a 5 di oggi? Ci ha dato un po’ più di solidità, ma ci deve essere sempre il giusto equilibrio tra difendere e attaccare: dobbiamo tornare a essere coraggiosi come eravamo in precedenza” ha concluso il mister gialloblu.

