Video/ Cagliari Spal (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata)

Video Cagliari Spal (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata alla Sardegna Arena. Cigarini e Sau decidono la delicata sfida per la salvezza in Serie A

05 febbraio 2018 Marco Guido

Video Cagliari Spal, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Il Cagliari vince la sfida salvezza contro la Spal per 2 a 0, grazie ad una rete per tempo realizzate da Cigarini e dal subentrato Sau. I sardi hanno conquistato questi tre importantissimi punti che gli consentono un bell'allungo sulla zona calda grazie ad una prestazione convincente favorita anche dalla giornata sottotono degli ospiti che hanno disputato un match deludente sotto tutti i punti di vista. La partita è iniziata, come ci si poteva attendere, con tanti calci, cartellini gialli ed errori che in pratica ha reso l'incontro soporifero, assolutamente privo di emozioni per la paura di perdere. Per assistere alla prima occasione del match bisogna attendere addiritura il 28' quando sul lungo cross di Padoin, Faragò ha anticipato Mattiello con un bel colpo di testa che ha costretto Meret ad un intervento col quale è riuscito a deviare il pallone oltre la traversa. Al 34' però arriva un pò a sorpresa il gol che ha sbloccato il punteggio: Joao Pedro dall'out di sinistra appoggia al centro per Cigarini che lasciato libero di calciare, ha scagliato un gran tiro dai venti metri che si è insaccato imparabilmente dopo aver colpito la parte interna del palo lontano. Questa è stata in sostanza l'ultima emozione di questo primo tempo tutt'altro che spettacolare, ricco solamente di tanti cartellini gialli ma povero di emozioni ed occasioni da rete, vedremo se nella ripresa gli ospiti riusciranno a reagire visto che nel corso della prima frazione di gioco non sono mai riusciti ad affacciarsi nell'area sarda.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita al primo tempo. Al 47' i padroni di casa sfiorano subito il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo sul quale Ceppitelli, dopo aver saltato più in alto di tutti, ha tentato un colpo di testa da distanza ravvicinata che Meret è riuscito a respingere con un istintivo intervento. Al 56' arriva finalmente la prima conclusione verso lo specchio tentata dagli ospiti, con Kurtic, il cui potente destro scagliato quasi da trenta metri non ha comunque impesierito Cragno che ha bloccato con sicurezza. Al 57' prima sostituzione dell'incontro decisa da mister Semplici che ha mandato in campo Costa al posto di Mattiello. Al 64' protagonista diventa il VAR cha ha giustamente annullato il gol realizzato da Joao Pedro per un netto fuorigioco di Farias che aveva assistito il numero 10 di casa. Al 67' il tecnico degli ospiti prova a giocarsi il tutto per tutto mandando in campo una punta come Paloschi al posto di un centrocampista come Viviani. Al 75' occasionissima per la Spal con Floccari che servito direttamente su calcio di punizione al centro dell'area di rigore ha messo fuori di poco un colpo di testa in tuffo da distanza ravvicinata. Al 78' il Cagliari chiude definitivamente l'incontro quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Castan lasciato colpevolmente solo in area di rigore ha liberato con un pregevole colpo di tacco Sau che ha segnato da distanza ravvicinata.

All'81' mister Lopez decide di difendere il vantaggio inserendo Ionita al posto dello stanco Joao Pedro. All'82' l'allenatore degli ospiti si gioca l'ultima sostituzione a disposizione con la quale ha inserito Schiattarella al posto di Vicari. Proprio l'ultimo entrato all'85' si è inventato una punizione con la quale ha liberato in area di rigore Paloschi che però è stato chiuso dalla decisiva quanto tempestiva uscita di Cragno. All'88' ultimo cambio dell'incontro con Dessena che ha rilevato l'ammonito Barella. Le emozioni però non sono finite: al 92' Faragò servito nei pressi della linea di fondo da Sau, crossa al centro per Ionita che viene anticipato proprio all'ultimo dall'ottimo recupero di Felipe. Un minuto dopo al 93' sono invece gli ospiti a sfiorare la rete con capitan Antenucci che, dopo essersi accentrato partendo dalla destra, ha tentato un potente tiro a giro di sinistro che Cragno è riuscito miracolosamente a mettere in corner con uno strepitoso intervento in tuffo. E così dopo i cinque minuti di recupero concessi si è conclusa questa sfida che permette al Cagliari di allontanarsi dalla zona retrocessione che ora dista sette lunghezze; la Spal invece con questa pesante sconfitta resta proprio al terz'ultimo posto in piena zona retrocessione dopo aver perso questa occasione disputando una partita molto deludente che deve far riflettere gli emiliani.

LE DICHIARAZIONI

Contento per la vittoria del suo Cagliari contro la Spal,mister Diego Luis Lopez ha così commentato l’incontro ai microfoni di Sky Sport: "Il tutto esaurito è una cosa molto positiva, oggi era una partita importante e sono contento dell'apporto del pubblico. E noi siamo stati bravi a rispondere sul campo. Sono felice per Sau, qui gli attaccanti lavorano tanto in fase di non possesso. Era da tempo che non vincevamo in casa, ma abbiamo affrontato squadre come Fiorentina, Milan e Juventus". Dispiaciuto per la sconfitta subita dalla sua Spal a Cagliari, il tecnico Leonardo Semplici ha cosi parlato ai microfoni di Radio 2: “I ragazzi hanno subito un po’ troppo la pressione e oggi abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Sappiamo quali sono le nostre difficoltà , ma dobbiamo pensare solamente a lavorare per cercare di migliorare. Queste sconfitte devono servirci per non commettere nuovamente questi errori. Purtroppo subiamo troppi gol, questo è un aspetto che cerchiamo di migliorare. Sicuramente è un aspetto negativo, ma dobbiamo anche guardare quanto di positivo abbiamo fatto. Sappiamo che il nostro percorso sarà difficile, ma cercheremo di fare del nostro meglio”.

