Video/ Cesena Ternana (4-3): highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata)

Video Cesena Ternana (risultato finale 4-3): highlights e gol della partita della 24^ giornata di Serie B. I romagnoli si rilanciano con la doppietta di Moncini.

Video Cesena Ternana (LaPresse)

Il Cesena ritrova la vittoria dopo due mesi e si allontana dalla zona calda dalla classifica, facendo sprofondare la Ternana di Mariani. Tanti gol e occasioni al Manuzzi, coi rossoverdi già avanti al dodicesimo grazie ad una giocata di Valjent. I ragazzi di Castori la ribaltano con Moncini e Schiavone, poi sciupano la tripletta al ventiseiesimo e al trentacinquesimo. La Ternana va in crisi, il Cesena ne approfitta e riesce ad arrotodnare con Jallow. Siamo sul 3-1 per i bianconeri, prima dell'intervallo però Carretta accorcia con un colpo di testa. Nella ripresa la Ternana trova il pareggio con Tremolada, che ringrazia Fulignati per l'incertezza. Il Cesena si scuote, timbra un palo e trova il gol vittoria ad un quarto d'ra dalla fine con un tiro centrale di Schiavone. Finale di gara concitato, il Cesena riesce a proteggere i risultato e a portare a casa la vittoria.

IL TABELLINO

Cesena-Ternana 4-3

14' Valjent (T), 18' e 22' Moncini (C), 35' Jallow (C), 45' Carretta (T), 70' Tremolada (T), 75' Schiavone (C)

Cesena (4-4-2): Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone (78' Esposito); Vita (79' Fedele), Schiavone, Di Noia, Laribi; Jallow, Moncini (62' Fazzi). All.Castori

Ternana (4-3-3): Plizzari; Valjent, Gasparetto, Rigione (77' Vitiello), Favalli; Signori, Defendi, Angiulli (55' Tremolada); Carretta, Montalto, Statella (80' Piovaccari). All.Mariani

Ammoniti: Donkor, Di Noia

