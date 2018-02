Video/ Cosenza Siracusa (0-0): highlights della partita (Serie C 24^ giornata)

Video Cosenza Siracusa (risultato finale 0-0): highlights della partita valida nella 24^ giornata della Serie C. Nono risultato utile di fila per i lupi calabresi.

Video Cosenza Siracusa (LaPresse)

Il match tra Cosenza e Siracusa termina 0-0. Un punto che cambia poco le cose in classifica (Cosenza ora a quota 34 e Siracusa a quota 36), però c'è da sottolineare come questo sia il nono risultato utile di fila per i Lupi calabresi (secondo pareggio dopo quello in casa della Fidelis Andria), mentre il secondo per gli aretusei (che provenivano dalla vittoria schiacciante contro il Racing Fondi). Prossimi impegni di campionato previsti per domenica 11 febbraio: per il Cosenza ci sarà da affrontare l'ostica trasferta in casa della vicecapolista Catania (si gioca alle 14.30), mentre il Siracusa riceverà la visita del fanalino di coda Akragas (si gioca alle 20.30).

SINTESI PRIMO TEMPO

Braglia schiera il Cosenza con il 3-5-2. Tra i pali Saracco, in difesa Idda, Pascali e Camigliano. A centrocampo da destra verso sinistra Corsi, Bruccini, Palmiero, Calamai e D'Orazio. In attacco Tutino e Perez. Modulo speculare per il Siracusa. In porta D'Alessandro, in difesa Giordano, Mucciante e Bruno. A centrocampo da destra verso sinistra Parisi, Toscano, Spinelli, Palermo e Liotti. In attacco Scardina e Bernardo. I calabresi ci provano per primi, direttamente da calcio di punizione. Batte Bruccini. Conclusione che sbatte sulla barriera. Ammonito Palermo per fallo su Tutino. Questa volta ci prova Corsi, pallone verso il centro ma non c'è spazio in area di rigore e alla fine la sfera termina in fallo laterale. Tentativo di Idda al 15esimo che appoggia per Calamai. Nessun problema per D'Alessandro. Cosenza più pericoloso rispetto a un Siracusa attendista. Ammonito Mucciante al 19esimo per aver bloccato la ripartenza di Perez. Più Cosenza che Siracusa, ma portieri inoperosi da entrambe le parti. Atteggiamento comunque chiaro con gli ospiti che aspettano i padroni di casa. Alla mezzora fioccano le polemiche per un fallo di mano non ravvisato dall'arbitro su un precedente colpo di testa di Pascali. Poco dopo scatta Calamai, passaggio al centro con Perez che lascia sfilare per l'accorrente Tutino. Alla fine ci pensa un difensore del Siracusa e il pallone si impenna pericolosamente e finisce sulla parte alta della traversa. Il Siracusa si salva grazie all'esperienza di Mucciante e Giordano. Sugli sviluppi dell'angolo Parisi cerca la palombella senza fortuna. Nel finale ammoniti Giordano e Pascali per reciproche scorrettezze dopo una mischia.

SINTESI SECONDO TEMPO

Mister Bianco effettua una sostituzione durante l'intervallo. Altobelli rileva Parisi. Giordano si sposta al centro con Altobelli in difesa. Cosenza subito pericoloso con un'incursione di Tutino, che viene allontanata dalla retroguardia del Siracusa. Conclusione di D'Orazio di esterno sinistro al 53esimo: prova ad insidiare D'Alessandro che però risponde presente, anche se in due tempi. Ripartenza Cosenza su errore del Siracusa. Bruccini, lanciato da Perez, viene chiuso in corner da Altobelli. E' l'ottavo per il Cosenza. Cross in area, la difesa siracusana spazza. Staffetta nell'attacco del Cosenza: Okereke rileva Tutino. Subito una deviazione di Okereke in velocità. Il Siracusa si salva. Doppio cambio nelle file del Cosenza: Ramos rileva D'Orazio mentre Perez cede il posto a Baclet. Cross verso il centro, Okereke sceglie una soluzione intermedia tra un tiro e un invito al compagno Baclet: un colpo di testa debole che è facile per D'Alessandro. Cambia Braglia: Mungo prende il posto di Palmiero. Il Cosenza passa al 3-4-1-2. Punizione per il Cosenza: sul pallone Ramos. Testa di Pascali. Allontana la difesa aretusea. Poca lucidità da ambo le parti nel finale di gara. Gioco molto spezzettato. Finisce 0-0.

