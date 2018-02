Video/ Francavilla Rende (0-0): highlights della partita (Serie C 24^ giornata)

Video Francavilla Rende (risultato finale 0-0): highlights e gol della partita della 24^ giornata di Serie C. Virtus spesso vicina al vantaggio: è ottava in classifica.

Video Francavilla Rende (LaPresse)

La gara tra Virtus Francavilla e Rende termina 0-0. Gara con poche occasioni, anche se i pugliesi sono andati più volte vicini al vantaggio. Un punto a testa che non smuove la classifica ma accontenta entrambe le squadre, sempre dentro la zona playoff. Il Francavilla è ora ottavo mentre il Rende è quinto. Turno di riposo per i calabresi nella prossima giornata. I pugliesi saranno invece in scena al Granillo di Reggio Calabria.

SINTESI PRIMO TEMPO

Nella prima fase di gara il Francavilla prova a rendersi pericoloso. La squadra di D'Agostino fa girare bene palla ma fatica a trovare lo spazio per la conclusione. Il Rende copre bene il campo mostrando una certa intensità. I padroni di casa ci provano da calcio di punizione. Su un cross diretto in area piccola interviene Sbarbato che alza troppo la sfera, mandandola alta oltre la traversa. Ammonito il capitano del Francavilla, Biason, al 37esimo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la difesa ospite libera l'area. Palla a Lugo Martinez che si coordina benissimo e con una girata violenta impegna seriamente il portiere avversario, De Brasi. Nel finale di primo tempo i pugliesi ci provano con maggiore convinzione. Lugo Martinez si coordina ancora in area. Rovesciata sbilenca e debole. Nessun problema per il portiere avversario. Il Rende resiste.

SINTESI SECONDO TEMPO

Il Francavilla ci prova subito con un tiro al volo di Parigi. La palla s'impenna e termina in curva. Al 54esimo una sortita dalla destra accende una mischia in area del Rende. Biason prova il tiro ma centra in pieno un avversario. I pugliesi controllano bene il gioco coinvolgendo tutti gli interpreti in campo. Cross in area per Parigi che prova a girare di testa. Conclusione smorzata da Sansone e palla che termina lemme lemme tra le braccia di De Brasio. Al 64esimo palla in area per Albertini che impegna il portiere ospite in una parata complicata. Gioco comunque fermo per un fallo dello stesso attaccante del Francavilla. I vari cambi proposti dai due tecnici non invertono la tendenza del match. Gara maschia con i padroni di casa più propositivi rispetto agli avversari. Anastasi nel finale ci prova ma De Brasio respinge ancora una volta. Finisce 0-0.

