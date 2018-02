Video/ Italia Inghilterra (15-46): highlights della partita (Rugby, 6 Nazioni 2018)

Video Italia Inghilterra (risultato finale 15-46): highlighst della partita di rugby nel primo turno del 6 Nazioni 2018. Pesante KO per gli azzurri all'esordio!.

05 febbraio 2018 Fabio Belli

Video Italia Inghilterra (LaPresse)

Inizia con una sconfitta il cammino degli azzurri nel 6 Nazioni di Rugby. Prevedibile, visto che gli inglesi vantano un pedigree straordinario e che l'Italia nel 6 Nazioni non vince una partita da 3 anni. C'è da scommettere però che gli inglesi non si sarebbero aspettati di vedere un'Italia così aggressiva nel corso della partita, pienamente in gara almeno per 65'. Il match è iniziato in salita per gli uomini di O'Shea, che hanno subito due mete dallo scatenato Watson, che non per niente a fine partita sarà eletto man of the match. Gli azzurri però sanno reagire e realizzano, su passaggio illuminante di Tommaso Allan, una strepitosa meta con Benvenuti che esalta l'Olimpico. Il grande cruccio per l'Italia in questa sfida è rappresentato dagli errori difensivi, che mandano Farrell in meta prima della fine del primo tempo.

LA RIPRESA

Nella ripresa, ancora errori in difesa ma grandi giocate in attacco: una metà di Tommaso Boni manda di nuovo in visibilio lo stadio, ma un "in avanti" di Allan annulla la giocata. Un peccato, con l'Inghilterra che trova con Simmonds che sfrutta una grande ingenuità, ennesimo buco difensivo dell'Italia. Farrell trasforma la meta e l'Inghilterra si porta sul 27-10, ma è successivamente Bellini a trovare una grande meta, sul filo della linea in posizione defilata sulla sinistra. E' il momento migliore dell'Italia, che si ritrova purtroppo a calare fisicamente nell'ultimo quarto d'ora. L'Inghilterra ne approfitta senza pietà andando in meta per tre volte, con Ford, Simmonds e Nowell. Un peccato il passivo finale di 15-46 per gli inglesi, ma per l'Italia ci sono tante note positive su cui far leva per provare a tornare a vincere nelle prossime partite di questo 6 Nazioni.

