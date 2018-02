Video/ Juventus Sassuolo (7-0): highlights e gol della partita (Serie A, 23^ giornata)

Video Juventus Sassuolo (risultato finale 7-0): highlights e gol della partita valida nella 23^ giornata della Serie A. Magistrale la tripletta del Pipita Higuain.

05 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Juventus Sassuolo (LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino la Juventus supera per 7 a 0 il Sassuolo. I bianconeri, partiti con Barzagli in panchina e Rugani in campo a causa di un problema muscolare patito nel prepartita, sbloccano la situazione con Alex Sandro al 9', agevolato da un rimpallo della difesa avversaria propiziato da Rugani. Al 24' Khedira, sugli sviluppi di un corner, capitalizza la sponda proprio di Alex Sandro ed il centrocampista tedesco segna nuovamente al 27' su assist di Pjanic, quest'ultimo in rete al 38' a sua volta su suggerimento di Khedira. Nella ripresa è Higuain a salire in cattedra centrando il bersaglio grosso al 63' su suggerimento di Bernardeschi, al 74' su passaggio di Marchisio ed al 83' ancora con l'aiuto dell'ex viola, realizzando una tripletta. Nel primo tempo bisogna inoltre ricordare che Matuidi era stato sostituito al 26' da Marchisio sempre a causa di un guaio muscolare. I 3 punti conquistati permettono alla Juventus di scavalcare almeno momentaneamente il Napoli portandosi a quota 59 mentre il Sassuolo resta fermo con 22 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge chiaramente come la gara sia stata univocamente dominata dalla Juventus, capace di conquistare il possesso palla con il 61%. In fase di palleggio i bianconeri hanno saputo recuperare un numero maggiore di palloni, 29 a 19 con Duncan recordman a 6, pur perdonendone anche di più rispetto ai neroverdi, 30 a 21 con 5 per Babacar e Sturaro. La superiorità dei padroni di casa si evidenzia pure in fase offensiva: 16 a 5 il computo dei tiri totali dei quali 11 a 2 nello specchio della porta e 4 conclusioni del solo Higuain, sugli scudi anche in quanto ad occasioni da goal, 9 a 2 complessive. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Giacomelli della sezione di Trieste, in campo al posto dell'infortunato Pasqua di Tivoli spostatosi al VAR, ha estratto il cartellino giallo 2 volte ammonendo solamente Peluso e Magnanelli nel Sassuolo.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro l'autore della tripletta Gonzalo Higuain ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Gianni Balzarini per Premium Sport: "Prima tripletta? Sì, prima o poi doveva arrivare... Per fortuna è arrivata oggi, sono felice ma come ho sempre detto sono sempre stato tranquillo, sapevo che quando uno lavora e resta calmo i frutti arrivano quindi sono felice di questa cosa e della partita che ha fatto la squadra. Un'altra partita senza subire goal è importante per la lotta scudetto. Sono tornato a segnare? Te l'ho detto, anche quando non segnavo ero comunque felice per la prestazione che dava la squadra, i compagni mi hanno anche sempre dato il loro supporto e quindi la questione è di continuare a lavorare che prima o poi i frutti arrivano, sono felice di quello. Periodo importante? Sì, l'importante è adesso, arrivano 4/5 mesi in cui dobbiamo essere al top. Per fortuna abbiamo portato a casa una partita importante e ora dobbiamo pensare a venerdì. Maglia regalata? Sì aveva una bandiera da prima della partita e avevo detto che gliela davo, questi momenti sono belli perchè sicuramente sarà contento per tutta la vita."

JUVENTUS SASSUOLO, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO

© Riproduzione Riservata.