Video/ Lecce Catanzaro (3-1): highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata)

Video Lecce Catanzaro (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata della Serie C. Mancosu chiude il match al 71 minuto.

Video Lecce Catanzaro (LaPresse)

Lecce Catanzaro si infiamma già all'undicesimo minuto con il vantaggio salentino firmato Saraniti. Il giocatore dei pugliesi insacca in rete con una bell'inzuccata sul secondo palo. Tre minuti dopo Letizia colpisce il pallone senza impensierire più di tanto Perucchini. Il Catanzaro si propone con un paio di iniziative e al ventiseiesimo agguanta il pareggio con Letizia, il cui diagonale non lascia scampo a Perucchini. Prima dell'intervallo ci prova Infantino centralmente, Perucchini risponde presente. Nella ripresa il Lecce si salva con Cosenza, poi ritrova il vantaggio grazie al'autorete di Di Nunzio. Il Catanzaro non molla, il Lecce torna a premere e su una palla persa a centrocampo dagli avversari nasce una ripartenza fulminante finalizzata da Mancosu.

IL TABELLINO

LECCE CATANZARO 3-1

LECCE (4-3-1-2): Perucchini; Lepore (cap.), Cosenza, Marino, Di Matteo (58’ Legittimo); Armellino, Arrigoni, Mancosu (82’ Torromino); Tabanelli (46’ Tsonev); Dubickas (58’ Di Piazza), Saraniti (74’ Riccardi). A disposizione: Chironi, Vicino, Valeri, Megelaitis, Ciancio, Gambardella, Persano,. Allenatore: Liverani

CATANZARO (3-5-2): Nordi (cap.); De Giorgi (78’ Falcone), Sabato, Di Nunzio; Zanini (68’ Gambaretti), Maita, Onescu, Spighi, Sepe (61’ Nicoletti); Infantino (78’ Corado), Letizia. A disposizione: Marcantognini, Casoni, Van Ransbeeck, Riggio, Badjie, Furina, Valotti. Allenatore: Dionigi

Marcatori: 11’ Saraniti, 25’ Letizia, 55’ aut. Di Nunzio 70’ Mancosu

Ammoniti: 15’ Cosenza, 43’ Onescu, 68’ Sabato, 86’ Armellino

Arbitro: Proietti di Terni; assistenti: Badoer e Tribelli di Conegliano Veneto

Spettatori: 9274 di cui 2232 paganti e 6942 abbonati

