Video/ Pistoiese Livorno (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata)

Video Pistoiese Livorno (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata della Serie C. Agli ospiti non basta la rete di Murilo.

Video Pistoiese Livorno (LaPresse)

La Pistoiese si deve accontentare di un pareggio contro il Livorno, al termine di una partita che i padroni di casa avrebbero meritato di vincere. Finisce uno a uno dopo novanta minuti intensi e combattuti. La capolista si lascia sorprendere dalla verve degli arancioni, che creano diverse occasioni sul fronte offensivo. Tuttavia sono troppe le opportunità sciupate dalla formazione di casa, soprattutto dopo il vantaggio concretizzato al quarantunesimo da Ferrari. Nella ripresa il Livorno ha ritrovato brillantezza, alla formazione di Indiani è invecee mancato il cinismo necessario per chiudere la partita. Attorno al settantasettesimo, quindi, il nuovo entrato Murilo mette la firma sul pareggio e gela i tifosi della Pistoiese. Per il Livorno è un punto guadagnato, anchese il rendimento delle ultime giornate conferma la crisi per la truppa di Sottil.

IL TABELLINO

PISTOIESE (4-4-2): Zaccagno; Regoli, Terigi, Priola, Mulas; Nardini (71' Zappa), Minardi, Picchi (64' Papini), Hamlili; Surraco (71' De Cenco), Ferrari. A disp: Biagini, Tartaglione, Vrioni, De Cenco, Zappa, Zullo, Sanna, Dosio, Papini, Nossa, Cerretelli. All.: Indiani

LIVORNO (4-2-3-1): Mazzoni; Morelli, Pirrello, Gasbarro, Franco; Luci, Bruno (62' Kabashi); Valiani, Manconi (59' Murilo), Doumbia (59' Perez); Vantaggiato. A disp: Pulidori, Romboli, Perico, Mehdes, Gemmi, Baumgartner, Perez, Gonnelli, Montini, Bresciani, Kabashi, Zhikov. All.: Sottil

ARBITRO: Prontera di Bologna

RETI: 41' Ferrari, 76' Murilo

NOTE: Spettatori 2005 (320 abbonati, 682 da Livorno), incasso 17.000 euro. Ammoniti: Picchi (P); Gasbarro, Luci (L). Corner: 1-2. Recupero: 3' e 3'

