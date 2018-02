Video / Pontedera Olbia (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata)

Video Pontedera Olbia (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata della Serie C. Toscani al successo con la rete di Maritato.

Video Pontedera Olbia (LaPresse)

Pontedera batte Olbia uno a zero e porta a casa punti preziosi per la classifica. Partono bene i sardi, che non corrono rischi e coprone bene il campo. Il Pontedera studia i suoi avversari e si sgancia dalle parti di Aresti non prima della mezzora. Attorno al trentottesimo ci prova Pinzauti per i padroni di casa, ma il suo tentativo sfuma in un nulla di fatto. La ripresa si apre con il gol di Maritato al cinquantottesimo minuto: colpo di testa sul cross di Caponi e vantaggio granata. L'uno a zero del Pontedera spinge l'Olbia alla ricerca del pareggio con un tiro di Muroni. I padroni di casa tornano ad attaccare ma sciupano il raddoppio con Risaliti. Il finale di gara vede gli isolani riproporsi sul fronte offensivo, senza però riuscire a pungere. Termina uno a zero per il Pontedera.

IL TABELLINO

PONTEDERA – OLBIA 1-0

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Rossini, Frare, Risaliti; Corsinelli (82' Borri), Calcagni, Caponi, Gargiulo (70' Spinozzi), Posocco; Maritato (82' Raffini), Pinzauti (57' Grassi). A disp.: Biggeri, Marinca, Tofanari, Romiti, Pandolfi, Ferrari, Paolini. All.: Ivan Maraia

OLBIA (4-3-1-2): Aresti; Pinna, Iotti, Dametto, Pisano; Pennington (57' Vallocchia), Muroni, Feola; Biancu (81' Murgia); Senesi (83' Silenzi), Ragatzu. A disp.: Idrissi, Van der Want, Manca, Oliveira, Cotali, Choe, Leverbe. All.: Bernardo Mereu

ARBITRO: Marco Rossetti di Ancona, assistenti: Gabriele Bertelli e Moreno De Ambrosis di Busto Arsizio

RETE: 58' Maritato

NOTE: ammoniti Pinna, Silenzi

© Riproduzione Riservata.