Video/ Reggina Fondi (0-0) highlights del match (Serie C 24^ giornata)

Video Reggina Fondi (risultato finale 0-0): highlights del match valido nella 24^ giornata della Serie C. Poche le emozioni in casa della compagine granata.

05 febbraio 2018 - agg. 05 febbraio 2018, 12.16 Raffaele Graziano Flore

Video Reggina Fondi (LaPresse)

Brutto pareggio allo stadio “Granillo” tra Reggina e Fondi, non solo per via dello 0-0 finale tra due delle formazioni “pericolanti” del loro raggruppamento di Serie C, ma anche a causa dell’andamento di un match nemmeno tanto noioso, quanto bloccato tatticamente e giocato con poco piglio da entrambe. Infatti, se l’equilibrio che regnava nella fase iniziale sembrava una fase di studio propedeutica a un assalto degli amaranto, col prosieguo dei minuti l’undici di Maurizi non ha mai trovato lo spunto per sorprendere la compagine laziale, troppo rinunciataria me ben messa in campo da Sanderra in fase di non possesso. I calabresi hanno provato a dare un’accelerata all’incontro solo a cavallo tra i due tempi (non è un caso che il palo di Bianchimano sia arrivato al 39’) prima che, complice anche la girandola dei cambi, la verve dei padroni di casa si spegnesse, facendo così il gioco di un Fondi che col minimo sforzo è riuscito a tornare da questa trasferta con almeno un punto. Pareggio che, peraltro, serve poco alle due squadre, che restano nella parte bassa della graduatoria, separate ancora da tre lunghezze (e con la Reggina avanti rispetto ai rossoblu): magra consolazione.

LE DICHIARAZIONI

Presentatosi nella sala stampa del “Granillo” per commentare la prestazione dei suoi al termine della deludente gara col Fondi, il tecnico della Reggina, Agenore Maurizi, ha provato a vedere il lato positivo dello 0-0 finale: “La gara non era così semplice come sembrava, anche se c’è il rammarico per non aver vinto” spiega l’allenatore amaranto, premettendo di sapere che alcuni commentatori non la penseranno come lui. “Nell’arco di quattro partite abbiamo preso solo un gol, a Matera, e anche oggi abbiamo avuto le nostre occasioni” continua Maurizi, ribadendo che però dal punto di vista tattico il suo undici continua ancora a faticare un po’ troppo. Sull’altro versante, invece, Stefano Sanderra, neo-tecnico del Fondi, ha parlato in mixed zone coi giornalisti, dicendosi “soddisfatto per il punto” soprattutto dal punto di vista mentale e dell’atteggiamento avuto durante i 90'. “Chiaramente dovremo ancora lavorare tanto sotto il profilo della prestazione, ma uscire con questo risultato dal campo di una Reggina in buona forma non era facile” ha detto ai microfoni; inoltre, Sanderra ha voluto ricordare pure che tante situazioni pericolose registrate in partita sono state originate, più che dai meriti della Reggina, da demeriti dello stesso Fondi e sottolineando che il suo ruolo quale nuovo tecnico è quello di lavorare adesso su uno “sblocco mentale”, ma “senza fare rivoluzioni”.

© Riproduzione Riservata.