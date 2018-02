Video/ Verona Roma (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata)

Video Verona Roma (0-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Bentegodi. I giallorossi tornano al successo grazie alla rete di Cengiz Under

05 febbraio 2018 Michela Colombo

Cengiz Under, Video Verona-Roma (da Twitter)

I giallorossi tornano alla vittoria dopo un digiuno di ben 6 turni: la Roma di Di Francesco, vince al Bentegodi contro il Verona nella 23^ giornata della Serie A grazie alla rete firmata da Cengiz Under al primo minuto di gioco. Pur realizzato in campo un successo fin troppo sofferto, la compagine capitolina conquista tre punti di gran peso, specialmente se ricordiamo il pari realizzato dall’Inter, diretta rivale nella graduatoria della Serie A. Volendo ora controllare qualche statistica della sfida contro il Verona di Pecchia, vediamo che i giallorossi hanno firmato il 60% del possesso palla, riuscendo a mettere a bilancio anche 17 tiri di cui ben 8 indirizzati verso lo specchio avversario. A ciò aggiungiamo sempre per la Roma 17 punizioni, 6 corner e 4 fuorigioco con 1 sola parata ma un cartellino rosso, assegnato a Pellegrini. Per gli scaligeri invece ecco che la squadra di Pecchia ha messo a statistica solo il 40% del possesso palla, ma pure 9 tiri di cui un solo a targat, oltre che 11 punizioni e 4 calci d’angolo.

LE DICHIARAZIONI

Anche nella 23^ giornata della Serie A, in casa Verona non vien sciolto il silenzio stampa, che dura dal KO rimediato contro il Crotone (21 gennaio scorso), nonostante la bella vittoria per 4-1 sulla Fiorentina. Ha preso invece la parola al termine della sfida al Bentegodi, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, che sul sito ufficiale ha dichiarato: “Non abbiamo mai subito tiri in porta. La sofferenza diventa relativa quando crei tanto: questo non accade solo oggi, è un periodo in cui produciamo molto. Forse la differenza è che oggi abbiamo concesso molto meno rispetto ad altre partite. Ultimamente abbiamo sempre perso di misura e vuol dire c'è tanto equilibro, ma quando crei molto devi essere più bravo a concretizzare”. A proposito del cambio di modulo poi l’allenatore della Lupa ha poi aggiunto: “Ci sono lati positivi e negativi in questo aspetto. Avendo solo due mediani davanti alla difesa e meno copertura, spesso abbiamo subito tante ripartenze centrali. Siccome io sono un allenatore che non improvvisa, per tutta la settimana ho lavorato su questo sistema di gioco e i ragazzi mi hanno dato le risposte che volevo. Non ci scordiamoci, però, che la squadra per quattro mesi ha fatto cose bellissime con il 4-3-3 e ha anche conquistato il primo posto nel girone Champions. Oggi con il 4-2-3-1 abbiamo concretizzato comunque poco. Abbiamo vinto meritatamente, ma non si può soffrire in ogni partita così”.





© Riproduzione Riservata.