Calciomercato Inter/ News, Lautaro Martinez show: tre gol davanti ad Ausilio (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: il gioiello del Racing di Avellaneda, a segno per tre volte nella sfida di campionato contro l’Huracan

Lautaro Martinez, attaccante del Racing - Instagram

Show di Lautaro Martinez. Nella sfida di campionato fra il Racing e l’Huracan, il gioiello di Avellaneda ha segnato tre gol, procurandosi poi il calcio di rigore del definitivo quattro a zero. Uno spettacolo per gli occhi la prova del talento argentino, tra l’altro, davanti al direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio. Il trasferimento a Milano del nuovo astro nascente del calcio albiceleste è ormai cosa fatta, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport stamattina. La Rosa, spiega infatti che la trattativa per giugno è quasi in archivio, con la società di corso Vittorio Emanuele che verserà nelle casse del Racing 15 milioni di euro, con l’aggiunta di ricchi bonus. Un colpo importante per i nerazzurri visto che in passato il ragazzo è stato accostato anche ad Atletico Madrid, Real e Borussia Dortmund.

LAUTARO MARTINEZ IN ORBITA NAZIONALE

Ma ora c’è l’Inter in pole position e i nerazzurri sperano di aver individuato in Lautaro Martinez il nuovo Icardi. Il ragazzo classe 1997 potrebbe sbarcare alla Pinetina per fare da vice a Maurito o eventualmente per sostituire l’ex Sampdoria nel caso in cui quest’ultimo dicesse addio ai colori nerazzurri in occasione del calciomercato della prossima estate, tentato dai top club del Vecchio Continente. Prestazioni di Martinez che sono giunte anche alle orecchie del commissario tecnico della nazionale argentina, Jorge Sampaoli, intenzionato a convocare il ragazzo in vista delle prossime amichevoli della Seleccion (fra cui la sfida con l’Italia), nonché in ottica campionati del mondo in Russia.

