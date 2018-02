Calciomercato Juventus/ News, Romagnoli o De Vrij per rinforzare la difesa (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Romagnoli - La Presse

La Juventus continua a scandagliare i vari campionati in cerca di un rinforzo per la difesa. La sensazione circolante, infatti, è che in occasione del calciomercato della prossima estate i campioni d’Italia in carica possano assicurarsi un nuovo centrale di peso, visto che Bonucci non è ancora stato sostituito. In cima alla lista dei desideri dei dirigenti di corso Galileo Ferraris continua ad esservi il milanista Alessio Romagnoli. Il classe 1995 sarebbe un vero e proprio pallino di Massimiliano Allegri, come sottolineato dai colleghi di Milannews24.com, peccato però che in via Aldo Rossi non siano intenzionati a cederlo. L’ex Roma è considerato uno degli elementi di spicco del Milan, giocatore giovane e da cui ripartire in vista delle prossime stagioni. L’alternativa principale al romano è rappresentata da Stefan De Vrij.

DE VRIJ QUANDO RINNOVA?

Il classe 1992 della nazionale olandese, di proprietà della Lazio, è ormai da tempo nel mirino delle big di Serie A, tutte attente alla questione riguardante il rinnovo del contratto. Non va infatti dimenticato che l’orange ha l’accordo in scadenza al 30 giugno del corrente anno, e già in questi giorni potrebbe accordarsi con altre società senza interpellare i biancocelesti. In casa Lazio continuano a proferire ottimismo, ma passano i giorni e la fumata bianca non arriva. Tra l’altro, anche nel caso in cui De Vrij dovesse rinnovare, verrà inserita nel contratto una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, che la Juventus non avrebbe problemi a compensare. Su De Vrij vi è storicamente anche l’Inter, altra big di Serie A in cerca di rinforzi per la difesa.

