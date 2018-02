Calciomercato Milan/ News, Strinic bloccato: colpo a zero per giugno (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il club meneghino si è assicurato il difensore della Sampdoria, che arriverà durante la prossima estate a titolo gratuito

Calciomercato Milan, Mirabelli - Instagram

Si è chiuso pochi giorni fa il calciomercato di riparazione di gennaio, ma le società di calcio sono sempre alla ricerca di nuovi colpi. Fra queste vi è il Milan, immobile lo scorso mese, ma già attivo in ottica estiva. Come sottolineato dai colleghi della redazione di Sky Sport, la compagine rossonera si è infatti assicurata il terzino destro Ivan Strinic, ex Napoli, attualmente fra le fila della Sampdoria. Il ragazzo ha il contratto con i blucerchiati in scadenza al 30 giugno del corrente anno e di conseguenza metterà piede a Milanello a titolo completamente gratuito. Un solo anno quindi alla Sampdoria per il nazionale croato, che ha lasciato Castelvolturno la scorsa estate, per giocare in una squadra che gli potesse garantire la convocazione in vista dei prossimi campionati mondiali di calcio.

ABATE ADDIO?

Con l’Inter che sta per chiudere il colpo argentino firmato Lautaro Martinez, il Milan piazza quindi la zampata Strinic, anche se ovviamente l’acquisto dei rossoneri farà meno effetto rispetto a quello dei cugini. Strinic, che compirà in estate 31 anni, ha giocato 15 partite in questa stagione fra campionato e Coppa Italia, ma nelle ultime uscite il tecnico della Samp, Giampaolo, gli ha preferito il talento Murru. L’acquisto da parte del Milan, potrebbe preannunciare un addio ai rossoneri di Abate. Il calciatore ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2019, ma spesso e volentieri si è parlato di un possibile saluto del terzino a fine stagione. Tra l’altro il Diavolo ha in rosa il giovane Calabria, che salvo l’espulsione di domenica contro l’Udinese, sta vivendo un ottimo campionato, senza dimenticarsi ovviamente di Conti, attualmente fermo ai box per l’infortunio al ginocchio, ma pronto a tornare a breve in campo.

