Calciomercato Napoli/ News, Verdi e Chiesa: due idee sempre di moda (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la compagine partenopea non perde di vista il gioiello Chiesa e ripensa a Simone Verdi

In casa Napoli si guarda già al calciomercato della prossima estate. In attesa di capire se Younes sbarcherà o meno a Castelvolturno (clicca qui la news dedicata), la compagine campana si guarda attorno in cerca di rinforzi per l’attacco. Del resto a Maurizio Sarri servono alternative davanti, ed è per questo che i dirigenti azzurri sono già al lavoro in tal senso. In cima alla lista dei desideri continua ad esservi il gioiello di casa Fiorentina, Federico Chiesa, classe 1997, figlio d’arte, che piace ormai da un anno a questa parte al patron campano De Laurentiis. L’operazione non è semplice, anche perché Chiesa junior ha moltissimi estimatori, ma in caso di offerta ad hoc di almeno 40 milioni di euro, la Viola potrebbe vacillare. Tra l’altro il Napoli potrebbe offrire a Chiesa un progetto molto interessante, con la possibilità di giocare in Champions League per la prima volta nella sua carriera.

ANCHE VERDI TORNA DI MODA?

Attenzione anche ad un altro possibile ritorno di fiamma, quello nei confronti di Simone Verdi, polivalente attaccante di proprietà del Bologna. Il ragazzo è stato ad un passo dal sottoscrivere un contratto con il Napoli, prima che lo stesso ritornasse sui suoi passi e decidesse di rimanere allo stadio Dall’Ara. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non è da escludere che il rossoblu possa tornare in auge a breve, nonostante la forte delusione di De Laurentiis dopo l’operazione delle scorse settimane. A spingere fortemente per Verdi sarebbe il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, che conosce molto bene il ragazzo, avendolo allenato ad Empoli, e che ha chiesto appunto un giocatore che possa sostituire al meglio Callejon.

