Inter Primavera Spartak Mosca/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Inter Primavera Spartak Mosca, Youth League: streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I giovani nerazzurri cercano la qualificazione agli ottavi

06 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Inter Primavera Spartak Mosca, Youth League (Foto LaPresse)

Inter Primavera Spartak Mosca, partita che sarà diretta dall’arbitro francese Nicolas Rainville, si gioca alle ore 16:00 di martedì 6 febbraio: i giovani nerazzurri hanno la possibilità di calcare lo storico campo di San Siro per i playoff della Youth League 2017-2018. Sono otto le sfide in programma: al termine di questo turno ad eliminazione diretta sarà formato completamente il tabellone degli ottavi di finale, nel quale aspettano già le otto formazioni che hanno vinto il girone eliminatorio. L’Inter gioca questi playoff dopo aver superato due turni di Domestic Champions Cup, ovvero la competizione parallela: la formula del torneo prevede infatti che le squadre che abbiano vinto il campionato nazionale - o le seconde classificate qualora le altre siano già in Youth League - disputino due turni (in andata e ritorno) che portino otto squadre a giocare gli spareggi, contro le seconde classificate nei gironi “regolari”. Il vantaggio del fattore campo va proprio a chi arriva dalla Domestic Champions Cup; dunque Inter a San Siro, con ottime possibilità di passare il turno. Ricordiamo che in questa competizione, nei gironi di Youth League, c’erano anche Juventus, Napoli e Roma: sono però state tutte eliminate, e dunque soltanto i nerazzurri potranno proseguire la loro corsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Spartak Mosca non verrà trasmessa in diretta tv: se i nerazzurri dovessero passare il turno le loro partite saranno sul digitale terrestre a pagamento, per ora non c’è questa possibilità e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sulle due squadre che si affrontano a San Siro e sul torneo potrete comunque consultare la pagina ufficiale della Uefa (all’indirizzo www.uefa.com) accedendo alla sezione appositamente dedicata alla Youth League; la società nerazzurra invece mette a disposizione gli account ufficiali sui social network, segnaliamo in particolare facebook.com/Inter e, su Twitter, @Inter.

IL CONTESTO

L’inter ha un percorso quasi netto nella Domestic Champions Cup: ha vinto tre delle quattro partite giocate, avendo pareggiato soltanto la prima. L’esordio casalingo contro la Dinamo Kiev non era stato granchè positivo: un 2-2 nel quale i nerazzurri erano anche finiti sotto di due gol, recuperando nel giro di due minuti con Andrea Pinamonti e Jens Odgaard. Da lì in avanti l’Inter non ha più sbagliato un colpo: ha vinto tre partite con un totale di 13 gol segnati a fronte di uno solo subito, e dopo aver eliminato la Dinamo Kiev si è ripetuto con il modesto Esbjerg. Pinamonti e Odgaard hanno dominato fino a qui: 11 dei 15 gol della squadra portano la loro firma. Lo Spartak Mosca naturalmente arriva dalla Youth League: inserito nel girone E, ha ottenuto il secondo posto alle spalle del Liverpool. I russi hanno fatto 8 punti: la qualificazione ai playoff è arrivata solo in virtù dei gol segnati in trasferta nella doppia sfida diretta con il Siviglia. All’andata lo Spartak ha pareggiato con Aleksandr Rudenko, ma il colpo vero è quello del ritorno: sotto 3-1, ha trovato il definitivo pareggio al 92’ minuto con Ilya Mazurov, rendendo inutile l’ultima giornata e qualificando i russi che non partivano certo favoriti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPARTAK MOSCA

L’Inter di Stefano Vecchi dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2: varie versioni nei moduli, ultimamente Zaniolo si dispone centralmente andando a giocare alle spalle di Odgaard e Pinamonti. Che dovrebbero essere confermati, anche se l’italo-argentino Facundo Colidio reclama un posto. Rover potrebbe essere dirottato in mediana insieme a Schirò e Armand Rada; questa almeno è la disposizione nelle ultime partite di campionato. In difesa Zappa e Sala i due terzini, mentre in mezzo come sappiamo non potrà essere utilizzato Vanheusden (ancora fuori per la rottura del crociato) e allora Lombardoni farà coppia con Bettella. In porta dovrebbe esserci Dekic. E’ un 4-2-3-1 quello dello Spartak Mosca di Aleksey Lunin: davanti a Maksimenko ci sono Mironov e Aktisov, con Rasskazov e Voropaev che agiscono da terzini, mentre Volodkin e Kalachevskiy sono i mediani che si posizionano davanti alla difesa, Attenzione al reparto offensivo russo, nel quale Ignatov è il trequartista che viene affiancato dagli esterni Bakaev e Rudenko, davanti a tutti la prima punta sarà Proshlyakov.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote e i pronostici su Inter Spartak Mosca, a venirci in supporto sono le previsioni tracciate dall’agenzia di scommesse Bet365: il fattore campo e il valore della squadra nerazzurra aprono a una partita nella quale, almeno sulla carta, Stefano Vecchi e i suoi ragazzi sono favoriti. Il segno 1 per la vittoria dell’Inter vale infatti 1,53 contro il 4,33 che accompagna l’affermazione esterna dello Spartak Mosca; è la stessa scommessa posta sul segno X per il pareggio, e ricordiamo che giocando in partita secca un pareggio al 90’ porterebbe ai tempi supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore.

