Juventus / Marchisio al posto dell’infortunato Matuidi: Allegri studia il nuovo centrocampo

Claudio Marchisio, centrocampista Juventus - LaPresse

La Juventus sarà costretta a giocare per i prossimi 30/40 giorni senza Blaise Matuidi. Il centrocampista della nazionale francese ha avuto un problema muscolare alla coscia sinistra durante la recente sfida contro il Sassuolo, e di conseguenza dovrà dare forfeit per un po’. L’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, sta quindi studiando un nuovo centrocampo per le prossime settimane, primo importante snodo stagionale visto che, oltre a continuare la rincorsa sul Napoli in campionato, la Vecchia Signora dovrà affrontare le semifinali di Coppa Italia e soprattutto gli ottavi di Champions League. Il Conte Max negli ultimi tempi ha cambiato il reparto di mezzo, dal 4-2-3-1 al 4-3-3 e la squadra ha mostrato una solidità quasi imbarazzante.

MATUIDI TORNA PER LONDRA?

E’ molto probabile che al posto di Matuidi si riveda Claudio Marchisio, che nonostante sia diverso dal transalpino, è comunque in grado di ricoprire tutti e tre i ruoli lì in mezzo. Ovviamente sarebbe una bella iniezione di fiducia per lo storico calciatore juventino, che secondo molti potrebbe fare le valigie al termine della stagione in corso, per trasferirsi nella Major League Soccer, il campionato di calcio americano. Resta da capire, ovviamente, se le condizioni fisiche di Marchisio permetteranno un suo impiego così continuo nelle prossime gare, ma l’idea di rivederlo fra i titolari è fortemente d’attualità in quel di Vinovo. Tornando a Matuidi, l’obiettivo dei medici bianconeri è quello di rimettere in sesto il calciatore per la delicata sfida di Londra contro il Tottenham, in programma il prossimo 7 marzo. Tra l’altro, quattro giorni prima, la Juventus affronterà la Lazio all’Olimpico, altro match caldissimo.

