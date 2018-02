LAZIO, LUIS ALBERTO RINNOVA/ Lo spagnolo firma fino al 2022: "Felice di questo contratto!"

Luis Alberto rinnova con la Lazio: lo spagnolo in biancoceleste fino al 2022. L'annuncio su Instagram per il trequartista, quest'anno con già 7 gol e 8 assist alle spalle in Serie A

06 febbraio 2018 Fabio Belli

Luis Alberto (foto LaPresse)

Luis Alberto ha rinnovato il suo contratto con la Lazio fino al 2018. Il fantasista spagnolo, autentica rivelazione non solo per i biancocelesti di Simone Inzaghi, ma per tutto il campionato di Serie A, ha dunque prolungato il suo rapporto con il club capitolino, come affermato con estrema soddisfazione anche con un post sul suo profilo ufficiale su Instagram. “Molto felice di prolungare il mio contratto con questo grandissimo club. @official_sslazio Siamo grandi insieme. Tanta voglia di arrivare al meglio questa stagione. Grazie a la società per la fiducia, a i miei compagni, alla mia famiglia e al “Comando Caleti” dalla @youfirstsports per fare più che un lavoro. FORZA LAZIO!” Questo quanto scritto direttamente da Luis Alberto, quest’anno autore di 7 gol e 8 assist, uno dei giocatori più incisivi del massimo campionato.

LUIS ALBERTO RINNOVA: LA SVOLTA IN QUESTA STAGIONE

E dire che l’anno scorso Luis Alberto era stato accompagnato da grande scetticismo al suo esordio in Serie A. Preso dopo la cessione di Antonio Candreva, era stato inizialmente impiegato da Simone Inzaghi come esterno d’attacco, trovandosi solo parzialmente a suo agio nel ruolo. Una parziale svolta è arrivata già alla fine della scorsa stagione, con Luis Alberto impiegato da interno di centrocampo, una posizione che ha favorito le sue qualità da rifinitore. L’esplosione è arrivata quest’anno: con Felipe Anderson infortunato fino a dicembre, la Lazio ha schierato lo spagnolo come trequartista puro o come seconda punta alle spalle di Ciro Immobile. Il risultato è stato dirompente, con Luis Alberto che si è imposto come miglior fantasista e come arma segreta per una Lazio che si è imposta al momento come secondo attacco della Serie A dietro quello della Juventus, proprio grazie alle giocate dello spagnolo, ora legatosi al biancoceleste per un altro quadriennio. (agg. di Fabio Belli)

